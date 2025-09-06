FRUITS ZIPPER・櫻井優衣、ソロデビュー決定「応援してくださる全ての皆様のおかげです」【コメント全文】
FRUITS ZIPPERの“ミントグリーン担当”櫻井優衣が、ユニバーサル ミュージックよりソロメジャーデビューを果たすことが決定した。
【動画】FRUITS ZIPPER・櫻井優衣、ソロデビューのティザー映像
きょう6日にさいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」のNailie Beautyのステージに登場した櫻井が発表。ソロメジャーデビュー曲「キミのことが好きなわたしが好き」をサプライズで初披露した。
ソロメジャーデビュー曲「キミのことが好きなわたしが好き」は、自分を好きになる気付きをくれた相手へ思いを伝える自己肯定ラブソング。櫻井の明るい歌声と、そのポジティブな歌詞が、リスナーの肯定感も向上する楽曲に仕上がった。
きょうより、TikTokで一部楽曲が配信スタート。また、19日の配信リリースに向け、本日よりApple MusicでPre-add、SpotifyでPre-saveにて配信予約が開始された。
さらに、ソロアーティストとしての新ビジュアルも公開。撮影時“ふわふわして好きな衣装”と話した白いチュールドレスを身に纏い、白いバラを手に持ちほほえんでいるカットとなっている。
●FRUITS ZIPPER・櫻井優衣、コメント
ソロメジャーデビューが決まった時、本当にびっくりしました。
１年前にアイドル活動10周年記念のプロジェクトの１つとして、ソロの活動も少しやらせていただいたのですが、グループとソロとの両立はとても難しく自信もなく沢山の葛藤がありました。
でも、その時皆さんが喜んでくれて沢山支えて応援してくれたおかげでプロジェクトが大成功し、今回のソロメジャーデビューのお話をいただくことができました。
いつも応援してくださる全ての皆様のおかげです。心から感謝しています。
FRUITS ZIPPER、KAWAII LAB.から初めてのソロということで、ドキドキしているのですが、また皆様と一緒に大きな夢を沢山叶え、大好きな音楽活動を通して沢山の方に笑顔になっていただける活動ができるよう成長していけたらと思っています！
応援よろしくお願い致します！
【動画】FRUITS ZIPPER・櫻井優衣、ソロデビューのティザー映像
きょう6日にさいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」のNailie Beautyのステージに登場した櫻井が発表。ソロメジャーデビュー曲「キミのことが好きなわたしが好き」をサプライズで初披露した。
きょうより、TikTokで一部楽曲が配信スタート。また、19日の配信リリースに向け、本日よりApple MusicでPre-add、SpotifyでPre-saveにて配信予約が開始された。
さらに、ソロアーティストとしての新ビジュアルも公開。撮影時“ふわふわして好きな衣装”と話した白いチュールドレスを身に纏い、白いバラを手に持ちほほえんでいるカットとなっている。
●FRUITS ZIPPER・櫻井優衣、コメント
ソロメジャーデビューが決まった時、本当にびっくりしました。
１年前にアイドル活動10周年記念のプロジェクトの１つとして、ソロの活動も少しやらせていただいたのですが、グループとソロとの両立はとても難しく自信もなく沢山の葛藤がありました。
でも、その時皆さんが喜んでくれて沢山支えて応援してくれたおかげでプロジェクトが大成功し、今回のソロメジャーデビューのお話をいただくことができました。
いつも応援してくださる全ての皆様のおかげです。心から感謝しています。
FRUITS ZIPPER、KAWAII LAB.から初めてのソロということで、ドキドキしているのですが、また皆様と一緒に大きな夢を沢山叶え、大好きな音楽活動を通して沢山の方に笑顔になっていただける活動ができるよう成長していけたらと思っています！
応援よろしくお願い致します！