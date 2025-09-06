俳優の本田響矢が9月6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、TGC）に出演。ランウェイに姿を現すと、客席からは悲鳴にも似た黄色い歓声が上がった。

【映像】「歓声えぐ！」本田響矢の登場シーン

2025年4月期ドラマ『波うららかに、めおと日和』への出演が話題を呼んだ本田。TGC中盤の「TGC SPECIAL COLLECTION 2」に登場すると、会場から一際大きな歓声が巻き起こる。全身をグレー系のトーンで統一したレイヤードスタイルで、ゆったりとしたシルエットのロングコートにシャツやジャケットを重ね、ワイドなパンツを合わせることで、モードな雰囲気を演出した。

「歓声えぐ！」「独壇場すぎる、、！」

存在感を放った本田の姿に、視聴者からも「歓声えぐ！」「超イケメン男」「なんでこんなかっこいいの？」「眉毛凛々しいのにカッコいいとか最強」「独壇場すぎる、、！」「コート似合うな」「横顔きれいすぎ」といった反響が寄せられている。

本田は、1999年6月20日生まれ。福井県出身。フジテレビ木曜劇場『波うららかに、めおと日和』や、CX『私は整形美人』、NHK連続テレビ小説『虎に翼』など数々のドラマに出演。

TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8月から年2回開催している史上最大級のファッションフェスタ。今回のテーマは「BEYOND TOGETHER」で、さいたまスーパーアリーナにて開催。MCはEXITと鷲見玲奈。中条あやみや池田エライザ、三吉彩花ほか、ライブゲストとしてILLIT、FRUITS ZIPPER、ME:Iなども出演する。（『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』／ABEMA SPECIALチャンネルより）