秋篠宮家の長男悠仁さまは１９歳の誕生日の６日、皇居・宮殿などで成年皇族になったことを示す「成年式」に臨まれた。

午後には天皇、皇后両陛下にあいさつする「朝見の儀」に臨み、「成年皇族としての責務の重さを自覚し、さらに勉学にいそしむとともに経験を積み、ご恩に報いたい」と抱負を語られた。

成年式は男性皇族のみ行う皇室の重要儀式で、奈良時代から約１３００年の歴史がある。１９８５年１１月の秋篠宮さま以来４０年ぶりに行われた。

悠仁さまは午前１０時から宮殿で中心儀式の「加冠の儀」に臨み、成年の冠を着けられた。その後、成年皇族の装束「縫腋袍（ほうえきのほう）」に着替えて儀装馬車に乗り、皇室の先祖などをまつる皇居・宮中三殿で拝礼された。

朝見の儀は午後２時から宮殿で行われ、燕尾（えんび）服姿の悠仁さまが、両陛下にお礼を伝えられた。天皇陛下は、「これからは学業に励まれるとともに、皇族の務めを立派に果たされるよう願っております」と、皇后さまは「様々な経験を積まれますようお祈りしております」とそれぞれ述べられた。続いて、陛下が悠仁さまに国内最高位の勲章の一つ「大勲位菊花大綬章」を授与された。

悠仁さまは一連の儀式を終えて６日夕、秋篠宮邸に戻り、「滞りなく終えることができ安堵（あんど）しております。家族をはじめとするお世話になった方々に深く感謝申し上げます」と話された。

夜には帝国ホテル東京で私的な祝宴が開かれ、両陛下や上皇ご夫妻、秋篠宮ご夫妻ら親族が出席された。

悠仁さまは８日、伊勢神宮（三重県）と神武天皇陵（奈良県）に参拝し、１０日には都内で三権の長らを招いた昼食会に出席される。

悠仁さまは現在、筑波大１年で皇位継承順位２位。昨年９月に１８歳となり成年を迎えられたが、大学進学を控え、成年式は１年後の開催となった。