ブンデスリーガで躍動する若きドイツ代表は近い将来、ビッグクラブ入りを希望しているようだ。



移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、シュツットガルトに所属する24歳のドイツ代表MFアンジェロ・スティラーは将来的なビッグクラブ移籍を希望しているという。



2023年8月にホッフェンハイムからシュツットガルトに完全移籍を果たしたスティラーは加入以降同クラブの主力として活躍。昨季もブンデスリーガ31試合に先発出場し、24歳ながらすでにクラブの絶対的選手として躍動。昨年9月にはドイツ代表デビューを飾るなど同国期待の星として欧州ビッグクラブも注目している。





ANGELO STILLER WITH A STUNNER FOR STUTTGART IN THEIR DFB POKAL SEMIFINAL MATCH AGAINST RB LEIPZIG



WHAT A HIT!! pic.twitter.com/KkWl76tfEg — ESPN FC (@ESPNFC) April 2, 2025

そんなスティラーだが今夏は残留することに。同氏によると、関心を示していたレアル・マドリードやマンチェスター・ユナイテッドは今夏の移籍市場ではスティラー獲得には動かなかったとのこと。しかしスティラー自身はビッグクラブ移籍を希望しており、将来的なステップアップに前向きだという。ドイツの若き逸材として活躍するスティラーだが、果たして来夏ビッグクラブ入りは実現するのだろうか。