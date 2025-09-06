日本代表MF冨安健洋、元バルセロナのウムティティら 英紙は市場が閉まった今でも獲得できる無所属イレブンを選出
25-26シーズンの主要リーグの夏の移籍市場は閉幕したが、どのクラブとの契約を結んでいない無所属の選手はまだ獲得することができる。そこで『Daily mail』ではチームに質と経験を与えてくれるフリーエージェントのベストイレブンを作成した。リストは以下の通りだ。
GK フレイザー・フォースター
右SB 冨安健洋
左SB ファン・ベルナト
CB サミュエル・ウムティティ
CB クレイグ・ドーソン
MF クリスティアン・エリクセン
MF オックスレイド・チェンバレン
左WG ロレンツォ・インシーニェ
CF パトリック・バンフォード
右WG ハキム・ツィエク
錚々たるメンバーが名を連ねる中で、右SBには日本代表の冨安がいる。ボローニャからアーセナルへ移籍し、インパクトを残したものの、彼を苦しめたのは怪我だった。
現在は実戦復帰に向けて動いているようで、セリエAのミランが関心を示していると報じられている。
冨安に限らず、この11人は怪我に苦しめられている選手が多い。CBではウムティティがそうで、31歳とまだまだ戦える年齢ではあるものの、『L'Équipe』によると、現役引退も視野に入れているとか。