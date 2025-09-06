ペップ監督に「クレイジー」と言わせるほど 彼にハイプレスは効かない？エデルソンの持つ異常なまでの落ち着きぶり
マンチェスター・シティは今夏の移籍市場でジェイムズ・トラフォード、ジャンルイジ・ドンナルンマ、マーカス・ベッティネッリの3人のGKを獲得した。
既存戦力ではスコット・カーソンとエデルソン・モラレスが移籍。シュテファン・オルテガは残留したものの、今でも移籍先を探しているようで、今季は主に前述した3人がシティのGK陣となる。
ベッティネッリは前任のカーソンのような他のGKのまとめ役として考えられており、実際にピッチに立つのはトラフォードとドンナルンマの2人となるだろう。どちらもシュートストップを得意としており、前任であるエデルソンとは異なるプロフィールを持つ。
『The Athletic』では退団したエデルソンのシティでのキャリアを振り返る中で、彼の異常なまでの冷静さに言及している。
それが21-22シーズンの4月、タイトルをかけたリヴァプールとの大一番だ。スコアは1-1、カイル・ウォーカーからバックパスを受け、左のアイメリク・ラポルトにパスを出そうとした際に、少しトラップが流れてあわやオウンゴールという場面があった。
その際にはリヴァプールの故ディオゴ・ジョタ氏がプレスをかけており、触れていればゴールとなったが、エデルソンは涼しい顔をして体勢を整え、危機を脱している。
「彼は正直にいってクレイジーだ。時々、何も感じていないんじゃないかと思うくらい。失点しても冷静沈着で、人生で最高のセーブを見せてくれる。彼は冷静で、これはGKにとって素晴らしいことだ」
あわやとなったリヴァプール戦後にペップ監督はエデルソンの冷静さに言及している。
近年はよりハイプレスが重要視されており、エデルソンのような足元の技術の高さと冷静さはGKに必要な強みとなっている。そのため新加入のトラフォードとドンナルンマも高い基準を求められることになるだろう。