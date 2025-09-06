『今日好き』話題の“おひなさま”、TGCランウェイ登場 “さすが”の世界観で魅了
ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』で人気を集めた長浜広奈が6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER』に出演した。
【写真】『今日好き』もんたもランウェイに登場！
“おひなさま”として親しまれる長浜は「WEGO」のステージに登場。自在にめがねを操り、世界観を全うする姿は“さすが”の貫禄だった。
41回目となる『TGC』のテーマは「BEYOND TOGETHER！〜『共に創る』のさらにその先へ〜」。多数のモデル・俳優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、メインアーティストにはFRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
