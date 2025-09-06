『TGC』竹内涼真、観客席から登場に会場絶叫 サプライズ出演にニヤリ「新鮮で良かった」
俳優・竹内涼真が6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER（以下、TGC）』にサプライズ出演した。
【写真】あまりにもかっこいい！観客を盛り上がる竹内涼真
3年ぶりの『TGC』となる竹内は、客席から登場。スポットライトを浴びると、会場を颯爽と歩き、会場を絶叫に包んだ。「新鮮で良かったかなと思って。ちょっと違うことしたいなと思って」と笑顔を見せた。
41回目となる『TGC』のテーマは「BEYOND TOGETHER！〜『共に創る』のさらにその先へ〜」。多数のモデル・俳優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、メインアーティストにはFRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
