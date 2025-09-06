なにわ男子の高橋恭平が６日、さいたまスーパーアリーナで「第４１回 マイナビ 東京ガールズコレクション ２０２５ ＡＵＴＵＭＮ／ＷＩＮＴＥＲ」にサプライズ出演した。

高橋は、女優・福本莉子とダブル主演を務めるＷＯＷＯＷ連続ドラマ「ストロボ・エッジ Ｓｅａｓｏｎ１」（１０月３１日スタート）のスペシャルステージにサプライズ登場。会場の黄色い歓声を浴びながらランウェーを歩き、笑顔を振りまいた。

本作の撮影を「関西出身のキャストが多かったので、突っ込んだりしながら楽しく撮影できた」と回想。さらに、物語にちなみ“好きを募らせているもの”を聞かれ「伸びてきた襟足のハイライト」と新しいヘアスタイルへの愛着を告白した。福本は本作を「最高峰の青春ラブストーリーです」とアピールした。

咲坂伊緒氏の人気同名漫画が原作。ヒロイン・仁菜子（福本）と、その初恋相手・一ノ瀬蓮（高橋）のまっすぐで切ない純愛ストーリーを描く。２０１５年に、俳優・福士蒼汰と女優・有村架純のタッグで実写映画化されているが、連続ドラマ化は初めてとなる。

この日のステージには、共演の山下幸輝、小坂菜緒、田鍋梨々花らも登壇した。