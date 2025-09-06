元婚約者に捨てられたミロチさんが出会ったのは、天然記念物並みにピュアで真面目な10歳年下の夫だった！

【第1回】10歳年上の女性に見返りなく尽くしてくれる男性の正体とは

ふたりの行く手には山あり谷あり…。でも、ふたりなら乗り越えられない壁はない。Instagramで大人気のミロチさんが自身の経験を描くウェディングストーリーです！

「私の腕にお任せください！」結婚式を前にプランナーからひと言に思わず返したツッコミ

結婚式に向けて準備を進めるミロチさんとチロくん。結婚指輪とリングピローが完成し「あんがい余裕だったな～」と思っていたふたりでしたが、ウェディングプランナーの森田さんから「全然余裕じゃないです」との言葉が…。

引き出物や音楽、テーブルコーディネートなど…まだ半分以上残っている準備を森田さんと話しながら進めていきます。ケーキは、ミロチさんがネットで見てひと目惚れしたものに決定。

続いて、料理について希望の食材がないか尋ねられました。チロくんの実家で作っている米や味噌を使ってもらえるか聞くと、森田さんから「もちろんです！」との答えが。自信満々に「私の腕にお任せください！」と話す森田さんに「いや、シェフにお任せしてください」と思わず言ってしまったミロチさんとチロくんでした。

実家で作っている食材を料理に使うなんて、素敵な結婚式になりそうですね！

作／ミロチ