¡Úµð¿Í¡Û¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¡¡£²²ó£Ë£Ï°æ¾å²¹Âç¤Îà¥Í¥¬¥Æ¥£¥Öá»ØÅ¦¡Ö¶ì¤·¤¤¤Ã¤Á¤ã¶ì¤·¤¤¡×
¡¡µð¿Í¡¦¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ê£´£´¡Ë¤¬£¶Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£²²ó£·°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¤È±ê¾å¤·¤¿°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Ï½é²ó¤ËºÙÀî¤È¥Ü¥¹¥é¡¼¤«¤é£²¼ÔÏ¢Â³¥¢¡¼¥Á¤òÈïÃÆ¤·¡¢°ìµó£³¼ºÅÀ¡£°¤¤Î®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢£²²ó¤Ë¤ÏÅÄÃæ¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤Ç£´ÅÀÌÜ¤ò¸¥¾å¡£¤½¤Î¸å¤Ï¸åÂ³¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤êÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¤Ï±¦ÏÓ¤ÎÅêµåÆâÍÆ¤Ë¡Ö¤â¤Á¤í¤óÂÇ¤¿¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦È¿¾Ê¤ÏÂç»ö¤À¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤À¤±Áá¤¤²ó¤Ë¡Ê¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¡Ë¹ß¤ê¤Æ¡¢Ãæ·Ñ¤®¿Ø¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Í¡¢¤½¤³¤Ï°ìÈÖÈ¿¾Ê¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡×¤È¥²¥¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÂÇ¤¿¤ì¤ëÉÔ°Â¤È¤«¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤ëÉÝ¤µ¤È¤«¡¢Åê¤²¤ëÉÝ¤µ¤È¤«½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£µåÂ®¤â½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤·¡Ä¡£ËÜÍè¤Î²¹¿Í¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤Í¡£¶ì¤·¤¤¤Ã¤Á¤ã¶ì¤·¤¤¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¼¡²óÅÐÈÄ¤ÏÌ¤Äê¤Îº¸ÏÓ¡£ºÆÄ´À°¤Î²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡Ä¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¤Ë£µ¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£