¡ÚÀ¾Éð¡ÛÅÏÊÕÍ¦ÂÀÏ¯¡¡¥×¥í½é´°Éõ¤ò97µåà¥Þ¥À¥Ã¥¯¥¹á¤ÇÃ£À®¡Ö£¹²ó¤Ï¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤ä¤Ð¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡À¾Éð¤Î£·Ç¯ÌÜ¡¦ÅÏÊÕÍ¦ÂÀÏ¯Åê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬£¶Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¡Ë¤Ç£¹²ó¤ò£¹£·µå¤òÅê¤²¤Æ»¶È¯£²°ÂÂÇ¡¢Ìµ»Íµå¤Ç¥×¥í½é¤Î´°Åê¡¢´°Éõ¾¡Íø¤ò¡Ö¥Þ¥À¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÇÃ£À®¤·¤¿¡£½é´°Éõ¾¡Íø¤ò¥Þ¥À¥Ã¥¯¥¹¤ÇÃ£À®¤·¤¿Åê¼ê¤Ï¥é¥¤¥ª¥ó¥º»Ë¾å£¶¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅÏÊÕ¤Î¹¥Åê¤Ç£´¡½£°¤È²÷¾¡¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï£´Ï¢¾¡¤Ç¡¢³ÚÅ·¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê£··î£²£¹Æü°ÊÍè¤Î£´°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡£¶¾¡ÌÜ¡Ê£¸ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿ÅÏÊÕ¤Ï¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¡Öµå¿ô¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÈèÏ«´¶¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂè°ìÀ¼¤òµó¤²¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö»î¹çÁ°¤Ë¸Å²ì¤µ¤ó¤È¥«¡¼¥Ö¼çÂÎ¤Ç½øÈ×ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤è¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤½¤ì¤¬¤¦¤Þ¤¯¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸Å²ì¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê£¶²ó¤Î½éÈï°ÂÂÇ¤Ï¡ËÊÑ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ò¥Ã¥ÈÂÇ¤¿¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡££¹²ó¤Ï¤â¤¦¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤ä¤Ð¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£µ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÏÊÕ¡£
¡¡ÍýÁÛÅª¤Ê£¹£·µå¤Ç¤Î´°Éõ¾¡Íø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö½é²ó¤Î¡ÊÂìÂô¡Ë²Æ±û¤Î¹¥¼é¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¢¤ì¤ÇÎ®¤ì¤Ë¾è¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¼éÈ÷¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤Î¼é¤ê¤ËºÆ·ÉÎé¤·¤Æ¤¤¤¿¡£