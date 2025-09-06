¡ÚÊ¿ÏÂÅç¥Ü¡¼¥È¡¦£Çµ¥È¡¼¥¥ç¡¼¡¦¥Ù¥¤£Ã¡ÛËö±ÊÏÂÌé¡¡ÆÀ°Õ¿åÌÌ¤Ç¤ÎÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤À¡ÖÄ´À°¤âº£¤Îµ¨Àá¤ÎÊý¤¬¹ç¤¦¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¿ÏÂÅç¤Î£Çµ¡Ö³«Àß£·£±¼þÇ¯µÇ°¥È¡¼¥¥ç¡¼¡¦¥Ù¥¤¡¦¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£¶Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Ëö±ÊÏÂÌé¡Ê£²£¶¡áº´²ì¡Ë¤Ï£²ÆüÌÜ£¶£Ò¡¢£´¥³¡¼¥¹¤«¤é£±£ÍºÇÆâ¤òº¹¤¹¤È·ã¤·¤¤¶¥¤ê¹ç¤¤¤òÀ©¤·¤Æ£²Ãå¤ò³ÎÊÝ¡£¡Ö¿¤Ó¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢½ÐÂ¤Ï¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤¤¤¤¡£Æ»Ãæ¤â°¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¡×¤È¡¢º£Àá¤ÎÁêËÀ£±£¹¹æµ¡¤Îµ¤ÇÛ¤â¤Þ¤º¤Þ¤º¤À¡£
¡¡£±£°·î¤Ë¤ÏÄÅ£Ó£Ç¡Ö¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ë»²Àï¤¹¤ë¡£¡Ö¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ï½é¤á¤Æ¡£¥À¡¼¥Ó¡¼¾¡Î¨¤Ï£·ÅÀ°Ê¾åÉ¬Í×¤À¤·¡¢ÀÎ¤Ï¡Ø¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬½Ð¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÂç²ñ¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¾¯¤·¤ÏÀ®Ä¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¡£µÇ°°Ê¾å¤Ç½àÍ¥¤Ë¾è¤êÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤È¡¢ÂçÉñÂæ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹¡£
¡¡ÅöÃÏ¤Ï£²£°£²£³Ç¯£³·î¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç£Ó£Ç½é¾¡Íø¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÊ¿ÏÂÅç¤Ï¹¥¤¤À¤·¡¢Ä´À°¤âº£¤Îµ¨Àá¤ÎÊý¤¬¹ç¤¦¡£½ë¤¯¤ÆÁ´°÷²óÅ¾¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤Ãæ¤Ç½ÐÂ¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡£¤º¤Ã¤È¤½¤ì¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡×¡£¹¥ÁêÀ¿åÌÌ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£