¡ÚµÜÅç¥Ü¡¼¥È¡ÛÀî¸¶ÀµÌÀ¡¡¤Þ¤¯¤ê²÷¾¡¤Ç¾å¾º¥à¡¼¥É ¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¤ÇÃæ·ø¾å°Ì¡×¤È½®Â¤âÎÉ¹¥
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹µÜÅç¤Î¡ÖÂè£±£¹²óÆüËÜ¥È¡¼¥¿¡½¾Þ¡×¤Ï£¶Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Àî¸¶ÀµÌÀ¡Ê£µ£±¡áÊ¡°æ¡Ë¤Ï£²ÆüÌÜ£¶£Ò¤Ë£²¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¡££²¥³¡¼¥¹¤«¤é¥³¥ó¥Þ£±£´¤Î¥È¥Ã¥×£Ó¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¥¸¥«¤Þ¤¯¤ê¤òÈ¯Æ°¤µ¤»¤Æº£Àá½éÇòÀ±¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡Ö£Ó¤Ï¹Ô¤±¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼þ¤ê¤¬Íè¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È£²ÈÖ¼ê°Ê²¼¤òÂç¤¤¯ÆÍ¤Êü¤¹¹¥£Ó¤Ë¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç£³Áö¤·¤Æ£µ¡¢£³¡¢£±Ãå¤È¿¬¾å¤¬¤ê¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²Ï¢Î¨£³£¶¡ó¤ÎÁêËÀ£±£¸¹æµ¡¤â¡Ö¥Ú¥é¤Ï¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦´¶¤¸¤À¤±¤É¡¢¥¿¡¼¥ó¤Ï¤¤¤¤¡£¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¤ÇÃæ·ø¾å°Ì¡×¤È»Å¾å¤¬¤ê¾å¡¹¡£¾å¾º¥«¡¼¥Ö¤Ë¾è¤Ã¤ÆÍ½Áª¸åÈ¾¤â·ãÁö¤¹¤ë¡£