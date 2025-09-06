巨人・吉川尚輝内野手（３０）が６日の中日戦（バンテリン）で、９回二死満塁から決勝打となる適時内野安打を放った。

１点を追う９回に３連打と坂本の中前適時打で同点に追いつき、なおも二死満塁のチャンスで第３打席に立った吉川。カウント１―２と追い込まれながらも、６番手・松山の５投目、低めの変化球をはじき返すと、打球は痛烈な二塁への内野安打となった。

勝ち越しに成功し、チームに勝利を呼び込んだ吉川は「（打球が）抜けてくれと思いながら走ってました。逆転できたので、すごくうれしかったです」と喜びを爆発させた。

さらに「みんながつないでくれて『なんとかなってくれ』と思ってました。何が起きたかわからなかった」と当時を振り返り大興奮。「みんな諦めずやってたのでやっといい形になって、いいピッチャーから９回に点を取れたことは、チームとしていいことだと思います」と喜びもひとしおの様子で「明日も打てるように、みんなで頑張っていきたいなと思います」と気合を入れ直した。

終盤の粘り勝ちで連敗を「２」でストップした巨人。７日の試合も吉川のひと振りで、チームに貢献することができるか。