9月6日、中山競馬場で行われたG3・京成杯オータムハンデキャップ（芝1600m）は、13番人気の伏兵ホウオウラスカーズが波乱を演出。軽量52kgも活きた鋭い差し脚で突き抜けた。

京成杯AH、勝利ジョッキーコメント

1着 ホウオウラスカーズ

木幡巧也騎手

「あんまり行くとこもなかったっていうのもあったんですけど、上手いことさばけたので良かったです。（直線の）手応えは良かったですね。脚を使うと聞いていたので、それを信じて。勝負どころで勝手にハミを取っていってくれたので、乗ってる側もすごく楽でしたね。自ら勝負に行けるっていう馬ではないのかもしれないですけど、ちゃんと自分の武器、脚を使える馬なので、馬を信じて乗ればって感じなんですかね。年齢的に上積みがあるというわけではないのかもしれないけど、これを維持できれば、まだまだ拾えるレースとかあると思うので、今後に期待したいです。重賞は2回ほど勝たせてもらったけど、やっぱり勝つとすごく気持ちいいし、またこうやって大きいところで乗せてくれた関係者の方々感謝したいです」

レース結果、詳細は下記のとおり。

9月6日、中山競馬場で行われた11R・京成杯オータムハンデキャップ（G3・3歳上オープン・ハンデ・芝1600m）は、木幡巧也騎乗の13番人気、ホウオウラスカーズ（牝7・美浦・高木登）が勝利した。3/4馬身差の2着に11番人気のドロップオブライト（牝6・栗東・福永祐一）、3着に2番人気のコントラポスト（牡5・美浦・菊沢隆徳）が入った。勝ちタイムは1:31.3（良）。

1番人気で戸崎圭太騎乗、エリカエクスプレス（牝3・栗東・杉山晴紀）は、11着敗退。

京成杯AH・ホウオウラスカーズと木幡巧也騎手

木幡巧也騎乗の13番人気、軽量52kgのホウオウラスカーズが鮮やかに差し切った。直線の手綱さばきは見事だった。直線の入口では密集した中団の最内に進出。スペースがあるのかないのかという狭いところをスルスルと縫っていき、内から鋭く突き抜ける差し切り勝ち。鞍上の手綱さばきも相まっての嬉しい重賞初制覇となった。

ホウオウラスカーズ 32戦5勝

（牝7・美浦・高木登）

父：ディープインパクト

母：ビーコンターン

母父：Shamardal

馬主：小笹芳央

生産者：岡田スタツド

【全着順】

1着 ホウオウラスカーズ 木幡巧也

2着 ドロップオブライト 松若風馬

3着 コントラポスト 丸山元気

4着 ダイシンヤマト 岩田康誠

5着 ニシノスーベニア 大野拓弥

6着 ジューンオレンジ 富田暁

7着 シヴァース 内田博幸

8着 アスコルティアーモ 津村明秀

9着 タシット 菅原明良

10着 カラマティアノス 石川裕紀人

11着 エリカエクスプレス 戸崎圭太

12着 ムーンプローブ 横山琉人

13着 タガノエルピーダ 団野大成

14着 タイムトゥヘヴン 柴田善臣

15着 キタウイング 丸田恭介

16着 アサヒ 菊沢一樹