夫「タバコ代は、お小遣いと別で」。子どもの服代も節約してるのに腹立たしい【ママリ】

「タバコ代はお小遣いとは別」と言う夫

旦那がお小遣いとタバコ代を別にするのに不満。月3万円のお小遣いはタバコやジュース代に使われると言われ、腹立たしい。子供服は節約しながら購入。

今旦那と話してて、タバコ代はお小遣いとは

別じゃないとおかしいって言われたんですけど

どう思いますか?ww



週6000円(約3万円)お小遣いとして

財布に入れてるのですが、

旦那はそれはタバコ代と仕事中のジュース代で

お小遣いは別じゃないとって言い始めました😂

旦那手取り20～25万(出張あれば30前後)です。

正直週5000円に下げたいくらいなのに

何言ってんの?って感じなんですけど

タバコや仕事中のジュースは

お小遣いに入らないんですかね？😅



うちはお小遣いなしで

時々お菓子や服を買うことに対して

好きに使いよるやんって言われましたが

月に3万も使わないし

なんなら美容院も年に1回

服も買ったって言ってますが、

実際は妹のお下がりです。

(妹のことが旦那は嫌いなので

お下がりもらってくるなと喧嘩になったので

今は隠してるだけ)

子供服も好きなブランド買いますが

やりくりして考えながらだし

それで好きに使ってるって言われて

腹立たしいです😂😂 出典：

qa.mamari.jp

夫のお小遣いについて頭を悩ませたことはありませんか。アプリ「ママリ」には夫がお小遣いの中からタバコ代を出すのはおかしいと言われたと投稿がありました。投稿者さんは、夫に毎月3万円のお小遣いを渡しており、自身はお小遣いなし、子どもの服も節約して家計をやり繰りをしています。そんな中で夫にお小遣いについて不満を言われたことに腹立たしく思っているのだそう。

家族のために毎月節約しながら家計を回している投稿者さん、そんな自分はお小遣いなし。それなのに夫に自分のタバコ代・ジュース代がお小遣いから出ていくのはおかしいと言われ腹を立てています。



投稿者さんはできればお小遣いを減額したいくらいなのに、夫はタバコ代、ジュース代はお小遣いと別にしてほしいと言うのです。

夫のお小遣いについてさまざまな意見が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられました。



その中に「タバコやジュースは嗜好品だから」というコメントがありました。

お小遣いじゃないと！おかしいです😂



タバコもジュースも嗜好品なので、お小遣いだと思います！

水分補給がいるなら、お茶でも沸かして水筒で持っていけば良いですし👌



私の父もタバコ吸ってた時は3万のお小遣いから買ってましたよ！

ついでにゴルフもそれでしてました😂 出典：

qa.mamari.jp

嗜好品を買っているのだから、それをお小遣いと別にするのはおかしいという意見がありました。投稿者さんは、家族ために節約して生活しているのに、夫は自分のためにタバコを買っているという状況。そんなタバコ代をお小遣いから出さないとなると、ちょっと不平等にも思えてきますよね。



他には「毎月3万円」というお小遣いの金額についてのコメントがありました。

手取りの1割が平均だから

本当はもっと低くくでいいくらいです😅

何寝ぼけた事いってんの

タバコは嗜好品だからお小遣い内です、って他人のご主人ながら言ってやりたいです🥹



ここの回答何件か見せてあげてください、これが現実です🙂 出典：

qa.mamari.jp

投稿者さんの夫がもらう毎月3万円のお小遣いは多いくらいだという意見がありました。タバコを買うには十分なお小遣いをもらっているはずなのだから、この方に「寝ぼけたこと言ってる」と言われても言い返せないかもしれません。



この意見からも、投稿者さんの夫が自分のお小遣いは十分すぎるくらいあるのだと自覚してくれるといいですね。

タバコは嗜好品。お小遣いから出すべき

それぞれの家庭の事情もあり、お小遣いの使い方や金額はさまざま。そんな中でタバコは家族のために買うものではないので、やはり自分のお小遣いから出すのがいいのでしょう。



投稿者さんは夫にそれをはっきりと伝えて、きちんと納得してもらえるといいですね。

記事作成: akino

（配信元: ママリ）