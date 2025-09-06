「今日好き」MON7A（もんた）が「TGC」初出演 クールなメガネ外しも【TGC2025A/W】
【モデルプレス＝2025/09/06】「今日、好きになりました。ハロン編」（ABEMA）に出演していたアーティストのMON7A（もんた）が6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）に出演した。
【写真】「今日好き」バズの人気アーティスト、ランウェイ登場
オーバーサイズのスウェットにシャツ、黒のパンツを合わせたスタイリングで登場した「TGC」初出演のMON7A。ランウェイトップでは、クールな表情でメガネを外し観客の視線を集めていた。
MON7Aは、「今日、好きになりました。ハロン編」で話題を呼んだ現役高校生アーティスト。2024年に始めたTikTokのフォロワー数は100万人を超え、机の上に足を上げて撮影する動画は「もんた界隈」として瞬く間に広がり、多くの人が真似ている。8月7日にオリジナル楽曲「おやすみTaxi」をリリースし、本格的にアーティスト活動をスタートした。
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
◆「TGC 2025 A/W」テーマは「BEYOND TOGETHER」
