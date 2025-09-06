原材料見て「かっこいい…」となるアイス、Xで掲げた持論に21万いいね「食べたい」「潔い」【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、◭(@sqmfaster)さんの投稿です。
おいし過ぎるアイスの味にびっくりし、アイスの原材料を見てさらにびっくり。そこに書かれていたのは、「砂糖(国内製造)・ゆず」のみ。「え、これだけ…？」と驚いてしまいます。素材の良さがまっすぐ伝わってくる表示に、思わず「カッコいい…」と心の声がもれますね。
まさしくこれがシンプルイズベストなアイス！
ある日、◭さんが食べていたのは、高知県産ゆずを使ったアイスキャンディー。「このアイスうめー！」と思いながらふと裏面をチェックするとそこに書かれていた原材料に惚れてしまいます。それがこちら。
Ⓒsqmfaster
Ⓒsqmfaster
「このアイスうめー」と思って裏側見たら原材料名がシンプルだったとき「カッコいい…」ってなる
この投稿には「お安くなさそうだけど、食べてみたい」「すごい潔いし、めちゃくちゃうまい」といったリプライがついていました。どれだけおいしいのか、さっそく買って食べてみたくなる投稿でした。
記事作成: AKI0509
（配信元: ママリ）