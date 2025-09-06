【すごすぎ！】まさかのエラー品？パスタに紛れた1本に4.8万いいね「ど根性パスタ」「極々まれに」【ママリ】

思わず二度見！特別な1本

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、ぽちこ(@potiko0815)さんの投稿です。

日常の中のちょっとした場面でくすっと笑ったり、思わぬ爆笑が生まれたりすることってありますよね。ぽちこさんはある日、スパゲッティを茹でようと袋を開けたところ、出てきたのはまさかの…？

スパゲッティ食べようとしたらUピンみたいな奴いた！

これはとても面白いですね。一本だけまるでUピンのように折れ曲がったパスタが…！その一本だけ異様な存在感を放っていますね。とてもレアなパスタに出会えてちょっぴりラッキー。毎日のご飯作りの中で、このような思わぬ発見が笑いを運んでくれる瞬間ってうれしいものです。



この投稿には「たぶん通常は半分に折って長さを揃えるところを耐え切ったど根性パスタ」「極々稀にありますよね笑」といったリプライがついていました。心を和ませてくれる投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）