夫が女子大生の「パパ活」相手だった！相手のLINEを勝手にブロックしたらバレる？【ママリ】

夫がパパ活！相手を勝手にブロックしてもバレない？

夫が女子大生とパパ活してました。

学費も払ってるっぽいです。

お金を助けてほしい♡って頻繁にきてました。



LINEを勝手にブロックしたら、バレますか？



その子に夫の携帯から

妻です。慰謝料を払ってほしいので、本名と住所を教えてくださいとLINEしてその文言を削除して、ブロックしてアカウントを削除したいです。



バレますかね？ 出典：

qa.mamari.jp

夫のスマホで衝撃的なやり取りを見つけてしまった投稿者さん。ただの不倫でもショックが大きいでしょうが、内容がパパ活となるとさらに衝撃が大きくなったのではないでしょうか。



LINEのやり取りを発見し、相手に対して名前などを聞いたうえでアカウントブロックをしたいと考えている投稿者さんですが、ブロックしてしまったことが夫にバレるのでは？と気にしているようです。

言語道断な夫の行動にさまざまな声が

衝撃的なこの投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

Nさんがやったって事はバレないと思います！

あれ？無い…なんで…？となるのは見えていますが😂

考えても考えてもたどり着く答えは、相手がアカウント消したのかな？ですよね😊 出典：

qa.mamari.jp

バレても良くないですか？

彼女じゃなくて、生活を共にしてる奥さんなんだから、「怪しいと思ったから見た。なにこれ。こんなLINEにプライバシーもくそもあるか。お前怪しいの分かりやすいんだよ。家族で使う生活費まさか貢いでんじゃねぇだろうなぁ？？慰謝料、その女に請求しといたからな。今後こんな事されたくなきゃ辞めろクソ野郎」って言ってしまいましょうよ😡

私ならすぐ旦那にバチギレします🙂 出典：

qa.mamari.jp

こちらが相手をブロックしたところで夫にそのことがバレることはないのでは？という意見もありましたが、中には「バレても良くないですか？」という強気な意見も。確かにバレれば家族関係を壊すような行動をしているのは夫なので、妻が起こした「相手アカウントをブロック」したことがバレても夫にしてみれば自業自得になりそうな気もします。



家族間であっても、ささやかな秘密はお互い持っているものかもしれませんが、できればその秘密は「バレたところで誰も傷つけない」ものであってほしいですね。

記事作成: kate_mu_23

（配信元: ママリ）