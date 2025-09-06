派遣社員に「仕事、舐めてんの？」と嫌味を言う正社員… 何も言わない派遣社員の心中【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
約10年間アパレル業界で働いていたゆき蔵さん(@yuki_zo_08)。その実体験を元に描かれたブラックなエピソードの数々は、多くの読者の人気を集めている。今回は、ゆき蔵さんの店舗に助っ人で来てくれた派遣スタッフにまつわる、ひどい出来事について描かれた漫画を紹介する。
■嫌味を言われた派遣社員の心中
繁忙期にスタッフが退職し、人事が急いで派遣スタッフを探したものの、なかなか決まらなかった。ようやく来てくれたのは、接客未経験のスタッフ・鈴木さん。当初は戦力にならなかったが、2カ月も経つと彼女は戦力として活躍できるようになり、同僚たちは大いに助けられた。しかし、そんな派遣スタッフに対して風当たりが強いスタッフもいた。
「派遣はいーよね。定時であがれるし、仕事はできなくても時給は高いしさ…」と、わざと聞こえるように大きな声で言う。その陰口を背に、派遣スタッフは定時であがっていく。彼女の耳に届いていないはずはない。しかし彼女は振り返らなかった。
■派遣スタッフの意外な返答
彼女がこの状況をどう感じていたのか気になったゆき蔵さんは、翌日「鈴木さん…あのさ、いろいろとゴメンね」と声をかけた。すると、鈴木さんは「派遣だし割り切っているんで大丈夫です」と回答。子どもっぽい嫌がらせをする社員と比べ、鈴木さんの大人な対応に感心するのだった。
当時を振り返って、ゆき蔵さんに嫌味はしっかり聞こえていたか尋ねると、「はい。言っている側も『わざと聞こえるように言った』と言っていましたし」と語り、鈴木さんを「年下でしたが、内面は大人だったなと思います」と評した。
取材協力：ゆき蔵(@yuki_zo_08)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
約10年間アパレル業界で働いていたゆき蔵さん(@yuki_zo_08)。その実体験を元に描かれたブラックなエピソードの数々は、多くの読者の人気を集めている。今回は、ゆき蔵さんの店舗に助っ人で来てくれた派遣スタッフにまつわる、ひどい出来事について描かれた漫画を紹介する。
■嫌味を言われた派遣社員の心中
繁忙期にスタッフが退職し、人事が急いで派遣スタッフを探したものの、なかなか決まらなかった。ようやく来てくれたのは、接客未経験のスタッフ・鈴木さん。当初は戦力にならなかったが、2カ月も経つと彼女は戦力として活躍できるようになり、同僚たちは大いに助けられた。しかし、そんな派遣スタッフに対して風当たりが強いスタッフもいた。
「派遣はいーよね。定時であがれるし、仕事はできなくても時給は高いしさ…」と、わざと聞こえるように大きな声で言う。その陰口を背に、派遣スタッフは定時であがっていく。彼女の耳に届いていないはずはない。しかし彼女は振り返らなかった。
■派遣スタッフの意外な返答
彼女がこの状況をどう感じていたのか気になったゆき蔵さんは、翌日「鈴木さん…あのさ、いろいろとゴメンね」と声をかけた。すると、鈴木さんは「派遣だし割り切っているんで大丈夫です」と回答。子どもっぽい嫌がらせをする社員と比べ、鈴木さんの大人な対応に感心するのだった。
当時を振り返って、ゆき蔵さんに嫌味はしっかり聞こえていたか尋ねると、「はい。言っている側も『わざと聞こえるように言った』と言っていましたし」と語り、鈴木さんを「年下でしたが、内面は大人だったなと思います」と評した。
取材協力：ゆき蔵(@yuki_zo_08)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。