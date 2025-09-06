雲南省丘北県の普者黒風景区でボートに乗って遊覧する観光客。（７月１６日撮影、昆明＝新華社記者／彭奕凱）

【新華社昆明9月6日】中国南西部の雲南省は近年、美しい自然環境に魅せられ移住する外国人が増えている。

「本当の『ふるさと』と呼べる場所を選ぼうとした時、迷わずここを選んだ」。そう語るのは米国人のネイサン・ジョーンズさん。中国に来て20年余りになる。大小さまざまな都市を訪れたが、最終的に雲南省大理市を旅居（旅住まい）先に選び、6年になる。美しい山や川、のんびりした暮らしに心を引かれたという。

省内にはジョーンズさんのような「旅居者」が300万人以上いる。数カ月または1〜2年と中長期滞在する人もいれば、どっぷりと定住する人もいる。彼らはこの土地の「生態環境の優位性」が「発展の優位性」に転化していく過程に関わり、その姿を目の当たりにしてきた。

地元の子どもたちとたき火を囲んで歌を歌うジョーンズさん（左から２人目）。（昆明＝新華社配信）

従来型の観光とは異なり、旅居は没入型の体験がより重要になる。観光客はその場限りの「見物人」ではなく、長期的な「参加者」となる。地元住民の家を訪れ、少数民族ペー族の絞り染めやダイ族の切り絵細工を学び、大理市にある淡水湖、洱海（じかい）沿いの生態回廊を自転車で回り、西双版納（シーサンパンナ）の熱帯雨林を探検して、大自然の生命力や活力を体感する。

中には良質なコーヒー豆がきっかけで移住して来る人たちもいる。韓国・仁川（インチョン）出身の金泰浩（キム・テホ）さんと雲南省出身の妻、王煒婷（おう・いてい）さんは、2人ともコーヒー好きなことから、旅居先に雲南省を選び、起業した。キムさんによると、同省では地域ごとに独自の物語があり、産地ごとに固有の「クセ」があるが、美しい自然環境が全ての産地の共通点になっているという。

雲南省安寧市の工房で妻とコーヒーを入れる韓国人の金泰浩（キム・テホ）さん（左）。（３月２６日撮影、昆明＝新華社記者／王賢思）

健康を求めて訪れる人も少なくない。雲南に旅居する英国人医師グリッシュさんは「雲南省には新鮮な空気にきれいな水源、環境に優しい食べ物があり、人々のさまざまなニーズを間違いなく満たしてくれる」と語る。

旅居は観光客に独特かつ多様な生活体験をもたらすだけでなく、地元民にも実質的な経済的利益をもたらしている。洱海にある島、金梭（きんさ）島はかつて湖畔での漁業で生計を立てていた村だったが、洱海保護へと方針転換したのに伴い、旅居産業の発展に取り組むようになり、自然景観やペー族の歌舞、漁業文化を融合した旅居ブランドの構築に成功。昨年時点で村全体の利益分配金は約1千万元（1元＝約21円）に上った。

業界関係者は、中国の人気観光地である雲南省の美しい自然景観は今や「宝の山」に転換しつつあると指摘。旅居産業は、人々が生態系保全と経済発展の恩恵を共有できるようにし、美しい自然環境や産業振興、豊かさという有機的な一体感を実現していると語った。（記者/杜白羽、厳勇、荆昭延）