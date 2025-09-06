ACEes、カラフル衣装で『TGC』サプライズ登場 20周年記念セレブレーションソングを披露
ジュニア内グループ・ACEesが6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER』にサプライズ出演。TGC20周年セレブレーション公式サポーターとして、TGC20周年セレブレーションソング「Biggest Party」を発表した。
【写真】和気あいあい！キラキラ笑顔を見せるACEes
ACEesは、今年2月からジュニア内グループとして新たに活動を開始。メンバーは、浮所飛貴、那須雄登、作間龍斗、深田竜生、佐藤龍我の5人。今年4月から8月にかけて、初開催にして全国5ヵ所のアリーナを巡るツアーを完走したほか、メンバー個人としてもバラエティ番組や映画、ドラマなど多方面で活躍している。
ACEesはTGC20周年セレブレーション公式サポーターに就任。サプライズで登場すると、歓声が轟いた。カラフルなセットアップに輝くストーンが散りばめられた衣装を身にまとい、それに負けないキラキラの笑顔を振りまいた。浮所が「TGC！楽しんでるかー！」と盛り上げ、Sexy Zone「人生遊戯」でスタート。続いて甘い笑顔を振りまきながら、嵐「言葉より大切なもの」を爽やかに歌い上げた。作間が「突然出てきちゃってすみません！TGCラストスパートを盛り上げます！」と叫び、ファンのボルテージも一気に上昇。
トークでは、りんたろー。から「飛貴くんラヴィット！のときと違うじゃん！」といじられる一幕も。那須は「盛り上がってくれてうれしいです」とにっこり。TGC初出演の深田は「夢のよう」と喜びを伝えた。ACEesの衣装を考えているという佐藤は「うしろで見てました！」と大舞台の興奮に声を弾ませたACEes。特別にランウェイも歩くことになり、楽しそうな表情に熱視線が注がれた。
その後、TGC20周年を記念して、TGC×ACEesでセレブレーションソング「Biggest Party」を初披露した。
41回目となる『TGC』のテーマは「BEYOND TOGETHER！〜『共に創る』のさらにその先へ〜」。多数のモデル・俳優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、メインアーティストにはFRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場する。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
