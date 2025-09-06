野球解説者の今成亮太氏（37）が6日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）に出演し、日本ハムから阪神へ移籍した際の“トレード引っ越し資金”の金額を明かした。

浦和学院から日本ハム入りし、7年目の2012年4月に阪神へトレード。シーズン中の突然の移籍だったが、「まず新大阪で人が多いんです。“今成来る”みたいな感じで僕のことを待ってる（ファンの）方もいらっしゃって。球団に行くとハリウッドスターばりの（出迎えを受けた）」と阪神の人気と注目度を初日から実感。MCのダウンタウン・浜田雅功から「言い過ぎやて！」と突っ込まれた。

関西への引っ越し費用について聞かれると「僕は200万円もらった」と告白。当時は年俸がまだ安く「ボーナスみたいな感じで、（引っ越し費用を）なるべく安く浮かせてもうけたいっていう」と赤裸々に明かして盛り上げた。

すると巨人、日本ハム、DeNAでプレーした大田泰示氏も「支度金っていうくくりで200万円」支給されたと金額を告白。しかし今成氏と違って「浮いたらもらえるみたいな話はなかった」そうで、「いっぱいいっぱいまで頑張って（引っ越しに使って）余った分はお返しする。請求書出すみたいな」と経費を精算する形式だったという。

浜田が「じゃあ、いっぱいいっぱいまで頑張った方が良かったよね」と言うと、「いっぱい頑張って運んだだけ、みたいな」と振り返ってスタジオの笑いを誘っていた。