鹿の間×ORBIS『CREATE BOTTLE』限定コラボデザイン登場♡

オルビスが展開する体験型施設『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』にて、人気クリエイター鹿の間さんとのコラボレーションが実現。2025年9月20日から10月19日の期間限定で、オリジナルデザインボトル「Happy Weekend」が登場します。細部までこだわり抜かれた特別デザインは、自分用にもギフトにもぴったり。さらに購入特典や特設スペースも用意され、ここでしか体験できない特別な時間を楽しめます♪

鹿の間×ORBISコラボデザイン「Happy Weekend」

『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』限定サービス「CREATE BOTTLE」から、鹿の間さんデザインの「Happy Weekend」ボトルが登場。

お好みのキャップカラーや名入れが可能で、自分だけの一本が作れます。コラボボトルは店舗だけでなく専用オンラインショップでも購入可能。専用ギフトBOX入りで、プレゼントにも最適です。

店頭限定特典＆特設スペース

期間中、コラボボトルを購入すると、鹿の間さんデザインのオリジナルクリアファイル（A5サイズ）がプレゼントされます♡（数量限定・なくなり次第終了）。

さらに2階フロアには特設スペースを設置。ボトルの世界観を体感できる空間や、鹿の間さんに想いを届けられるファンボードが用意され、参加型で楽しめる特別コンテンツとなっています。

期間限定の特別コラボを楽しんで♡

鹿の間さんとORBISの世界観が融合した「Happy Weekend」ボトルは、日常に彩りと癒しを添えてくれるアイテム。

店頭特典や特設スペースなど、体験を通して楽しめる企画も満載です。この秋は、自分らしい美しさを楽しむひとときを『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』で過ごしてみませんか？

限定アイテムなので気になる方はお早めにチェックを♪