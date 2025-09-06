【40代が選ぶ】クリアが一番難しかったと思う「ポケモンシリーズ」ランキング！ 2位『金・銀』を抑えた1位は？【2025年調査】
ポケモンを捕まえるだけではなく、レベル上げ、四天王戦、複雑なダンジョンや伝説ポケモンの捕獲など、苦戦した記憶がよみがえる人も多いのでは？
All About ニュース編集部は8月19〜26日、全国40代の男女234人を対象に「ゲーム」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、【40代が選ぶ】クリアが一番難しかったと思う「ポケモンシリーズ」ランキングを紹介します！
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「育成が大変だったり、レッドが異常に強かった」（40代女性／新潟県）、「強力なポケモンを入手してクリアするというのが難しく、運が絡む要素があったから選びました」（40代男性／兵庫県）、「謎解きが初代に比べると難しい。クリア後にいけるシロガネヤマのレッドが強すぎて勝つことができなかったため」（40代男性／東京都）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「サンダーを倒す。捕まえる。事に苦労した。攻撃も強くすぐ倒された思い出がある」（40代男性／奈良県）、「ポケモンを育てるのが当時難しく、なかなか強敵に勝てませんでした」（40代男性／東京都）、「スカーレット・バイオレットを攻略した後改めて原点回帰として初代作品を遊んでみたのですが、現代の遊びやすい作品と比較するとシステムが不便だったり難易度にバランスの悪さを感じる箇所もあり『レトロゆえの面白さ』と『レトロゆえの厳しさ』を感じクリアが大変でした」（40代女性／群馬県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：『ポケットモンスター 金・銀』（ゲームボーイカラー）／22票2位には、『ポケットモンスター 金・銀』がランクイン。前作より格段にボリュームや要素が増えたため、難しく感じた人も多いのでは。進化条件や出現時間が限定されたポケモンの捕獲や、タマゴ、ポケモンの雌雄、色違いなど、難しくもついやりこんでしまう要素が多数搭載されました。
1位：『ポケットモンスター 赤・緑』（ゲームボーイ）／100票1位は、シリーズ原点となる『ポケットモンスター 赤・緑』。初見では迷ってしまいそうなダンジョン構造やステータス管理の難しさにより、試行錯誤の連続だったという声が多数ありました。四天王＋ライバル戦の連戦、道具の持てる数制限、捕獲率の低さなど、思わず“ムズい！”と叫びたくなる仕掛けも満載。攻略情報が限られていた時代ならではの、リアルな難しさが支持された結果といえそうです。
