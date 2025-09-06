好き＆行ってみたい「佐賀県のダム」ランキング！ 2位「有田ダム」、9票差の1位は？【2025年調査】
自然の恵みを蓄え、私たちの暮らしを豊かにするダム。All About ニュース編集部では、2025年8月28日〜9月2日の期間、全国20〜70代の男女215人を対象に、「ダム（沖縄・九州地方）」に関するアンケートを実施しました。その中から、「好き＆行ってみたい佐賀県のダム」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「景色が良いです」（40代女性／神奈川県）、「エメラルドグリーンの湖が美しい」（40代女性／福島県）、「有田焼の源になっているダムを見てみたい」（30代男性／大阪府）、「紅葉が綺麗なイメージがあるため」（30代女性／大分県）といった声が集まりました。
回答者からは「しゃくなげの花が咲き誇り、遊歩道や展望台からの眺めが綺麗だから、再訪したいです」（50代男性／広島県）、「ダム湖と山々の絶景が広がり、展望所や遊歩道から美しい景色が楽しめる。道の駅で休憩や地元グルメも魅力的」（40代女性／愛知県）、「歴史的背景があり、佐賀県でも有名な観光地に近いことが魅力。ダム湖の景色もきれいで、季節ごとの変化を楽しめそうな点に惹かれました」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
【8位までの全ランキング結果を見る】
2位：有田ダム／22票「有田ダム」は、有田川の上流に位置する静かなダムで、佐賀県で最初に造られた多目的ダムとして知られています。湖面は“秘色の湖”とも呼ばれるほど深く美しい青緑色をしており、周囲の山々と調和した風景はまるで絵のよう。春には桜、秋には紅葉と、季節ごとに違った表情を見せてくれるのも魅力の1つです。湖畔には「乙女のブロンズ像」や佐賀ゆかりの詩人・山本太郎の詩碑がたたずみ、土地の歴史を感じられます。ちょっとした散策にもぴったりの場所です。
1位：嘉瀬川ダム／31票「嘉瀬川ダム」は、佐賀市の郊外に広がる自然豊かなエリアにある大きなダムで、水道や農業、発電に至るまで幅広い役割を担っています。ダムによってできた「富士しゃくなげ湖」は県内最大の人造湖で、その水面に映る山々の風景がとても印象的。春は桜、秋は紅葉と、季節の彩りも楽しめる場所です。湖のまわりには展望台やダムの駅、公園なども整備されていて、家族でのんびり過ごすのにもぴったり。施設の内部見学や展示館もあり、楽しみながら学べるのもポイントです。
回答者からは「しゃくなげの花が咲き誇り、遊歩道や展望台からの眺めが綺麗だから、再訪したいです」（50代男性／広島県）、「ダム湖と山々の絶景が広がり、展望所や遊歩道から美しい景色が楽しめる。道の駅で休憩や地元グルメも魅力的」（40代女性／愛知県）、「歴史的背景があり、佐賀県でも有名な観光地に近いことが魅力。ダム湖の景色もきれいで、季節ごとの変化を楽しめそうな点に惹かれました」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)