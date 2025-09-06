凝った印象で秋らしく見える！ “柄もの”で手軽につくる「晩夏のコーディネート」4選
涼やかな印象が好まれる夏は、あっさり、すっきりしたカラーコーディネートがぴったり。秋の足音が感じられる9月には、深みのある色合いを取り入れたり、凝った印象にしたりすることで、季節の変化を演出することができます。
アイテム数や色数を増やすのも1つの方法ですが、残暑が厳しい時期は柄ものを活用すると、手軽に凝った印象を作ることができますよ。
今回は、大人女性におすすめしたい、晩夏の「柄ものの取り入れ方」を解説します。
黒地に小花柄のキャミソールトップスは、甘さと大人っぽさが絶妙にミックスされたアイテム。花柄＝春夏のイメージですが、黒地なら秋にもぴったりです。1960〜70年代のレトロ感を連想させるので、アクセサリーやアイテムで「フレンチ」「ロンドンガール」っぽい着こなしにすることもできます。
この写真は、カジュアルな白Tシャツとデニムパンツに、程よい艶感のあるジャガード織の花柄キャミソールトップスを重ねたコーディネート。レイヤードスタイルにすることでトレンド感やこなれ感が出るので、晩夏から秋口のスタイリングに自然に溶け込みます。
チェック柄×花柄のような柄on柄は、「おしゃれで個性的」「センスのある人」という印象を与える上級者アイテム。チェック柄＝伝統的・クラシック、花柄＝女性らしさ・可憐さという2つの要素が合わさると、懐かしさと甘さを両立したイメージが生まれます。
この写真は、ブルーとグリーンのチェック柄×赤い花柄のヴィンテージスカートを主役にしたコーディネート。
大柄×大柄、寒色系×暖色系の組み合わせにより大胆な印象を与えますが、ギャサースカートなので甘さもあります。柄が主張するので、白地のロゴTシャツと腰に巻いたグリーンのパーカーでシンプルにまとめています。
黒のレースチュールのオーバースカートは、フェミニンさとモード感が絶妙に同居するアイテム。軽やかで繊細なのに、黒という色がもつ強さやミステリアスさによって、甘すぎず芯のある女性らしさを演出できます。
この写真は、淡いベージュのイージーワイドパンツに、黒のレースチュールのオーバースカートを重ね、黒のシアークルーネックトップスを合わせたコーディネート。
上下とも黒でまとめているので強さはありますが、透け感があるので軽やかです。甘すぎず、大人っぽく、少しミステリアス。晩夏のファッションにふさわしい深みを演出しています。
白地に黒のスカーフ風デザインは、クラシックで洗練された印象に。配色自体がモノトーンなのでシンプルに見えつつ、柄が加わることで華やかさや知的な雰囲気も感じさせる、上品で万能なパターンです。
この写真は、白Tシャツの上にスカーフが巻かれているようなレイヤード風デザインのトップスに、パンプキンオレンジのイージーワイドパンツ、黒のカーディガンを合わせたコーディネートです。
視線を引くモノトーン柄は控えめな華やかさが魅力。秋らしい彩りを添えたことで、上下のバランスを整えています。
深みのある色づかいや柄ものを取り入れることで、夏から秋へと向かう季節の変化を演出することができます。花柄やチェック柄など、柄にはそれぞれ異なるイメージがあるので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
▼松本 英恵プロフィール
カラーコンサルタント歴20年。パーソナルカラー、カラーマーケティング、色彩心理、カラーセラピー、ラッキーカラー（色占い）などの知見を活用し、カラー監修を行う。執筆、メディア出演、講演、企業研修の講師など幅広く活動。近著に『人を動かす「色」の科学』。
(文:松本 英恵（カラーコーディネートガイド）)
