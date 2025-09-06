¡Ö»ä¤ÎÈà¤Ïº¸¤¤¡×¤«¤é52Ç¯àÅÁÀâ¤Î¥¢¥¤¥É¥ëá¤¬ÃÏ²¼Å´¤Ë⁉¡Ö¥¥é¥¥é¥ª¡¼¥éÊü¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¡Ö20¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤Ë¡×
¡¡70Ç¯Âå¤òÀÊ´¬¤·¤¿¸µ¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö20¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¤è¡ªÂç¹¥¤¤Ê³¹ »É·ã¤ò¼õ¤±¤ë³¹ ¼«Í³¤Ê³¹ °ÎÂç¤Ê³¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤Ç²Î¼ê¤ÎËãµÖ¤á¤°¤ß(69)=ÂçÊ¬¸©À¸¤Þ¤ìÂçºå°é¤Á=¡£¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤ÎÉ÷·Ê¤äÃÏ²¼Å´¤Ë¾è¤ë»Ñ¤Ê¤ÉÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÊ£¿ô¤Î¼Ì¿¿¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖNY¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤á¤°¤ß¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖNY¤Ç¤â¡¢¥¥é¥¥é¥ª¡¼¥éÊü¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è!¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¤â¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¤ª¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËãµÖ¤Ï1972Ç¯¤Ë¡Ö²ê¤Ð¤¨¡×¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·Âè14²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾ÞºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£73Ç¯È¯Çä¤Î¡Ö»ä¤ÎÈà¤Ïº¸¤¤¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·70Ç¯Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢·ëº§¡¦Î¥º§¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯11·î24Æü¤Ë¤ÏÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ê¤Éº£¤â¸½Ìò¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£