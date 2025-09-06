¡Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤ä¤Ã¤Ñ¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤âÇ¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤¡×Í¸¶¹ÒÊ¿¤ò¹¶¼é¤Ç»Ù¤¨¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯³¤ÌîÎ´»Ê¤ÎÀ®Ä¹
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2¡½1³ÚÅ·¡Ê6Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î³¤ÌîÎ´»ÊÊá¼ê¤¬¡¢¹¶¼é¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤ÏÀèÀ©¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¼é¤Ã¤Æ¤Ï6²ó¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡¢¤±¤óÀ©¤ÇÁö¼Ô¤ò»É¤¹¹¥¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¡£¤¿¤ÀÍ¸¶¹ÒÊ¿¤Ë¾¡¤ÁÀ±¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¡£¡Öº£Æü¤ÏÆÃ¤Ë¡¢Í¸¶¤µ¤ó¤Ë¾¡¤Á¤ò¤Ä¤±¤ë¡£¤À¤«¤éÆ±ÅÀ¤â¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤À¤á¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é8¡¢9²ó¤âÀäÂÐ¥¼¥í¡£Æ±ÅÀ¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡£±¦ÏÓ¤Ï3»î¹çÂ³¤±¤Æ¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ë¥ó¥°¤òºî¤é¤ì¡¢ÉÔËÜ°Õ¤ÊÅêµå¤Ë¡£¥ê¡¼¥É¤·¤¿³¤Ìî¤È¤·¤Æ¤â¤¦¤Ã¤×¤ó¤òÀ²¤é¤·¤¿¤¤°ì¿´¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡º£µ¨¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¤Î¤Ï¤³¤ì¤Ç20»î¹çÌÜ¡£µå¤ò¼õ¤±¤ëÅÙ¤ËÆÀ¤¿·Ð¸³¤âÀÑ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖºÇ½é¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ç¡¼¥¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¤â¤¦¡¢Ãµ¤êÃµ¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡£µîÇ¯¤«¤é¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤âÀµÄ¾¤¢¤ó¤Þ¤êÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò»²¹Í¤È¤¤¤¦¤«Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥«¡¼¥É¤ä¡¢¥·¡¼¥º¥óÁ´ÂÎ¤ò¹Í¤¨¤ÆÅê¼ê¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëÊá¼ê¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤¬º£¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤Èº¬µò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤ä¤Ã¤Ñ¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤âÇ¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤¡×
¡¡ÂÇ·â¤Ç¤Ï2²ó¤ËÀèÀ©Å¬»þÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£3»î¹çÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖËÜÅö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡¢¤â¤¦Íè¤¿µå¤òÂÇ¤Ä¡×¤È¥·¥ó¥×¥ë»×¹Í¤Ç¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÇÀèÈ¯¥Þ¥¹¥¯¤Ïº£µ¨67»î¹çÌÜ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤âÇ»¤¤1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¶ÛÄ¥¡¢Ëè»î¹ç¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤Ë¤½¤ì¤À¤±¤ò¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤ÆËè»î¹çÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿³¤Ìî¡£ÇòÀ±¤È¤È¤â¤ËÆÀ¤¬¤¿¤¤·Ð¸³¤òÂ¿¤¯ÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë