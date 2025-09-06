41ºÐ¤ÇµÞÀÂ¡¢ÅÁÀâ¤Î³ÊÆ®²È¤ÎÄ¹ÃË¤¬àÉã¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëá¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¥½¥Ã¥¯¥ê¡×¡Öµã¤±¤¿¡×Éã¤ÎÌÌ±Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶ÎÞ
¡ÖKID¤ÎÀ¸¤Þ¤ìÇ¯¤Î¿ô»úT¥·¥ã¥Ä¡×
¡¡¸µKŽ°1À¤³¦²¦¼Ô¤ÎËâºÀÅÍ(46)¤¬2018Ç¯¤ËµÞÀÂ¤·¤¿»³ËÜ¡ÈKID¡ÉÆÁ°ê¤µ¤ó(µýÇ¯41)¤ÎÄ¹ÃË¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖKID Jr¤Î¥¢¥¤¥¯¡ªKID¤È¥Þ¥ê¥¢¤Î¤¤¤¤¤È¤³¼è¤ê¤Î¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤¤ÎÀÄÇ¯¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤ê¡¢Î¹¹ÔÀè¤ÎÀÐ³ÀÅç¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£Éã¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö1977¡×¤Î¿ô»ú¤¬¤«¤«¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿»³ËÜ¤µ¤ó¤ÎÄ¹ÃË(20)¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£ËâºÀÅÍ¤Ï¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤È2004Ç¯Âç³¢Æü¤Î¡ÖK-1 PREMIUM 2004 Dynamite!!¡×15Ç¯¤Î¤ÇÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖNIPPONFIGHT¡×ÂÐÀï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÂ©»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï´¶³´¿¼¤¤¡×¡ÖKID¤Î¤Þ¤Þ¡£µã¤±¤ë¡£Ê·°Ïµ¤¤âÍ¥¤·¤¤¤½¤¦¤Ç¡×¡ÖKID¡¢¸«¤Æ¤ë¤Ï¤º¡ª´î¤ó¤Ç¤ë¤Ï¤º¡ª¡×¡Ö¿À¤Î»Ò¤Î»Ò¡×¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¥½¥Ã¥¯¥ê¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¹æµã¡×¡ÖKID¤ÎÀ¸¤Þ¤ìÇ¯¤Î¿ô»ú¤¬T¥·¥ã¥Ä¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤Î µã¤±¤¿¡×¡ÖËâºÀÅÍ¤ÈKID¤ÎÂç³¢ÆüÂÐÀï¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£