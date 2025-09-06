¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¤ÎU-22ÆüËÜÂåÉ½¤¬Ï¢¾¡¡ª °ìÅÙ¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤â¡¢Ì¾ÏÂÅÄ¤¬ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¡ª ¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ë£²¡Ý£±¾¡Íø¡ÚU-23¥¢¥¸¥¢ÇÕÍ½Áª¡Û
¡¡U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í½Áª¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ëU-22ÆüËÜÂåÉ½¤¬£¹·î£¶Æü¡¢Âè£²Àá¤ÇU-22¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡28Ç¯²Æ¤Î¥í¥¹¸ÞÎØ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤¹¤ë¼ã¤ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢20ºÐ°Ê²¼¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Çº£Í½Áª¤Ë»²Àï¡££³Æü¤Î½éÀï¤Ï¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤ò£³¡Ý£°¤ÇÀ©¤·¤Æ¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¡¢¼¯Åç¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¹õºêµ×»Ö´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤È¤Î°ìÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÀï¤Î¸å¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¥¯¥¦¥§¡¼¥È¤È¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Î°ìÀï¤¬°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢ÆüËÜ¤¬¾¡Íø¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï£±»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ¼ó°Ì¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤ÏÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò£±ÀïÌÜ¤«¤éÁíÆþ¤ìÂØ¤¨¤·¤¿¡£
¡¡GK¤Ë¾®ÎÓ¾Å·¡ÊFCÅìµþ¡Ë¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ï±¦¤«¤é°ð³ÀÆÆ»Ö¡ÊÌÀ¼£Âç¡Ë¡¢²¬Éô¥¿¥ê¥¯¥«¥Ê¥¤ñ¥ÅÍ¡ÊÅìÍÎÂç¡Ë¡¢ÅÚ²°Ý¥Âç¡ÊÀîºê¡Ë¡¢¾®¿ù·¼ÂÀ¡Ê¥æ¡¼¥ë¥´¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢ÃæÈ×¤Ï¥¢¥ó¥«¡¼¤Ë»³ËÜ¾æ°Î¡ÊÅìµþV¡Ë¤òÇÛÃÖ¡£¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Ï±¦¤ËÊÝÅÄ·ø¿´¡Ê¥Ø¥ó¥¯¡Ë¡¢º¸¤ËÀî¹çÆÁÌÒ¡ÊÈØÅÄ¡Ë¡¢ºÇÁ°Àþ¤Ï±¦¤«¤é±ö³·ò¿Í¡ÊNEC¡Ë¡¢¸åÆ£·¼²ð¡Ê¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¡¢ÀÐ¶¶À¥Æä¡Ê¾ÅÆî¡Ë¤òÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Æüº¹¤·¤¬¹ß¤êÃí¤®¡¢¹â²¹Â¿¼¾¤Î´Ä¶²¼¤Ç¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ê¤«¡¢ÆüËÜ¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¹¶·â¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡½éÀï¤Î£´¡Ý£³¡Ý£³¤«¤é£µ¡Ý£´¡Ý£±¤ËÉÛ¿Ø¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¿¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÏºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤«¤éÃúÇ«¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò·Ò¤¤¤ÇÁ°Àþ¤ËÎÉ¤¤·Á¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£±ö³¤ÈÀÐ¶¶¤ÎÎ¾¥¦¥¤¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¡¢º¸SB¤Î¾®¿ù¤È±¦SB¤Î°ð³À¤â²Ì´º¤Ë¹â¤¤°ÌÃÖ¤ò¼è¤Ã¤Æ¹¶·â¤Ë¸ü¤ß¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£
¡¡¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë²ó¿ô¤âÁý¤¨¡¢¥¥Ã¥«¡¼¤ÎÀî¹ç¤ä¾®¿ù¤¬ºÝ¤É¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤Æ¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢´Î¿´¤Î¥´¡¼¥ë¤¬Ã¥¤¨¤Ê¤¤¡££¸³ä¶á¤¯¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤Ê¤¬¤é·èÄêµ¡¤Ï¿ô¤¨¤ë¤Û¤É¡£24Ê¬¤Ë¾®¿ù¤Îº¸¥¯¥í¥¹¤«¤é¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÎÎ®¤ì¤ÇÁ°Àþ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÚ²°¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤Î¾å¡£34Ê¬¤Ë¤Ï°ð³À¤¬¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤éº¸Â¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¦¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¤ÎÏÆ¤Ë°ï¤ì¤¿¡£
¡¡¹¶¤á¤¤ì¤º¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢36Ê¬¤ËÃæÈ×¤ÇÉÔÍÑ°Õ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¥í¥¹¥È¡£Áê¼ê¤ËGK¾®ÎÓ¤Î°ÕÉ½¤òÆÍ¤¯¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥Ò¥ä¥ê¤È¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤òºî¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡·è¤á¼ê¤Ë·ç¤¤¤¿¤Þ¤Þ¡¢ÆüËÜ¤ÏÁ°È¾¤ò£°¡Ý£°¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤¿¤Ê¤«¤Ç·Þ¤¨¤¿52Ê¬¤Ë¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤¯¡£¾®¿ù¤¬±¦CK¤ò½³¤ë¤È¡¢Ãæ±û¤Ç²¬Éô¤¬¹âÂÇÅÀ¤Î¥Ø¥Ã¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¡£²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¶Ñ¹Õ¤òÇË¤ê¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Íß¤·¤«¤Ã¤¿ÀèÀ©ÅÀ¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ï63Ê¬¤ËÊÝÅÄ¡¢¸åÆ£¡¢ÀÐ¶¶¤ò²¼¤²¤Æ¡¢MFÌðÅÄÎ¶Ç·²ð¡ÊÃÞÇÈÂç¡Ë¡¢FW¸ÅÃ«É¢²ð¡ÊÅìµþ¹ñºÝÂç¡Ë¡¢FW¿·Àî»Ö²»¡ÊÄ»À´U-18¡Ë¤òÅêÆþ¡£±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤À¤Ã¤¿±ö³¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤·¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Ë¸ÅÃ«¤¬Æþ¤ë·Á¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òÌÜ¤¶¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥®¥¢¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬ºî¤ì¤Ê¤¤¡£Àî¹ç¤ò²¼¤²¤ÆMFÌ¾ÏÂÅÄ²æ¶õ¡ÊGÂçºå¡Ë¤òÅêÆþ¤·¤¿Ä¾¸å¤Î76Ê¬¤Ë¤Ï¡¢Ï¢·¸¥ß¥¹¤«¤é¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¡¢£²Ê¬¸å¤Ë¤âFK¤«¤éÏ¢Â³¹¶·â¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿80Ê¬¡¢±¦CK¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤Ç²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ÆÆ±ÅÀÃÆ¤ò¸¥¾å¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇÅÀ¤ò¼è¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¤ÏÌÔ¹¶¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡£¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥í¥¹¤ò¼çÂÎ¤Ë¹¶¤á¹þ¤à¤È¡¢90¡Ü1Ê¬¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤Ç¼õ¤±¤¿Ì¾ÏÂÅÄ¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÅÝ¤µ¤ìPK¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤òÌ¾ÏÂÅÄ¤¬·è¤á¤Æ¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡°Ê¹ß¤Ï6Ê¬¤Î¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ò¾è¤êÀÚ¤ê¡¢ÇöÉ¹¤òÆ§¤ß¤Ê¤¬¤é£²¡Ý£±¤Ç¾¡Íø¡£Âç²ñ£²Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¾¾ÈøÍ´´õ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û°ËÅì½ãÌé¡¢»°ãø·°¤é¤¬»äÉþ¤ÇÅþÃå¡ª¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½Àï»Î¤òÆÃ½¸
¡¡28Ç¯²Æ¤Î¥í¥¹¸ÞÎØ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤¹¤ë¼ã¤ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢20ºÐ°Ê²¼¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Çº£Í½Áª¤Ë»²Àï¡££³Æü¤Î½éÀï¤Ï¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤ò£³¡Ý£°¤ÇÀ©¤·¤Æ¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¡¢¼¯Åç¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¹õºêµ×»Ö´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤È¤Î°ìÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÀï¤Î¸å¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¥¯¥¦¥§¡¼¥È¤È¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Î°ìÀï¤¬°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢ÆüËÜ¤¬¾¡Íø¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï£±»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ¼ó°Ì¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤ÏÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò£±ÀïÌÜ¤«¤éÁíÆþ¤ìÂØ¤¨¤·¤¿¡£
¡¡Æüº¹¤·¤¬¹ß¤êÃí¤®¡¢¹â²¹Â¿¼¾¤Î´Ä¶²¼¤Ç¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ê¤«¡¢ÆüËÜ¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¹¶·â¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡½éÀï¤Î£´¡Ý£³¡Ý£³¤«¤é£µ¡Ý£´¡Ý£±¤ËÉÛ¿Ø¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¿¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÏºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤«¤éÃúÇ«¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò·Ò¤¤¤ÇÁ°Àþ¤ËÎÉ¤¤·Á¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£±ö³¤ÈÀÐ¶¶¤ÎÎ¾¥¦¥¤¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¡¢º¸SB¤Î¾®¿ù¤È±¦SB¤Î°ð³À¤â²Ì´º¤Ë¹â¤¤°ÌÃÖ¤ò¼è¤Ã¤Æ¹¶·â¤Ë¸ü¤ß¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£
¡¡¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë²ó¿ô¤âÁý¤¨¡¢¥¥Ã¥«¡¼¤ÎÀî¹ç¤ä¾®¿ù¤¬ºÝ¤É¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤Æ¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢´Î¿´¤Î¥´¡¼¥ë¤¬Ã¥¤¨¤Ê¤¤¡££¸³ä¶á¤¯¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤Ê¤¬¤é·èÄêµ¡¤Ï¿ô¤¨¤ë¤Û¤É¡£24Ê¬¤Ë¾®¿ù¤Îº¸¥¯¥í¥¹¤«¤é¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÎÎ®¤ì¤ÇÁ°Àþ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÚ²°¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤Î¾å¡£34Ê¬¤Ë¤Ï°ð³À¤¬¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤éº¸Â¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¦¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¤ÎÏÆ¤Ë°ï¤ì¤¿¡£
¡¡¹¶¤á¤¤ì¤º¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢36Ê¬¤ËÃæÈ×¤ÇÉÔÍÑ°Õ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¥í¥¹¥È¡£Áê¼ê¤ËGK¾®ÎÓ¤Î°ÕÉ½¤òÆÍ¤¯¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥Ò¥ä¥ê¤È¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤òºî¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡·è¤á¼ê¤Ë·ç¤¤¤¿¤Þ¤Þ¡¢ÆüËÜ¤ÏÁ°È¾¤ò£°¡Ý£°¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤¿¤Ê¤«¤Ç·Þ¤¨¤¿52Ê¬¤Ë¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤¯¡£¾®¿ù¤¬±¦CK¤ò½³¤ë¤È¡¢Ãæ±û¤Ç²¬Éô¤¬¹âÂÇÅÀ¤Î¥Ø¥Ã¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¡£²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¶Ñ¹Õ¤òÇË¤ê¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Íß¤·¤«¤Ã¤¿ÀèÀ©ÅÀ¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ï63Ê¬¤ËÊÝÅÄ¡¢¸åÆ£¡¢ÀÐ¶¶¤ò²¼¤²¤Æ¡¢MFÌðÅÄÎ¶Ç·²ð¡ÊÃÞÇÈÂç¡Ë¡¢FW¸ÅÃ«É¢²ð¡ÊÅìµþ¹ñºÝÂç¡Ë¡¢FW¿·Àî»Ö²»¡ÊÄ»À´U-18¡Ë¤òÅêÆþ¡£±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤À¤Ã¤¿±ö³¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤·¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Ë¸ÅÃ«¤¬Æþ¤ë·Á¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òÌÜ¤¶¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥®¥¢¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬ºî¤ì¤Ê¤¤¡£Àî¹ç¤ò²¼¤²¤ÆMFÌ¾ÏÂÅÄ²æ¶õ¡ÊGÂçºå¡Ë¤òÅêÆþ¤·¤¿Ä¾¸å¤Î76Ê¬¤Ë¤Ï¡¢Ï¢·¸¥ß¥¹¤«¤é¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¡¢£²Ê¬¸å¤Ë¤âFK¤«¤éÏ¢Â³¹¶·â¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿80Ê¬¡¢±¦CK¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤Ç²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ÆÆ±ÅÀÃÆ¤ò¸¥¾å¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇÅÀ¤ò¼è¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¤ÏÌÔ¹¶¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡£¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥í¥¹¤ò¼çÂÎ¤Ë¹¶¤á¹þ¤à¤È¡¢90¡Ü1Ê¬¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤Ç¼õ¤±¤¿Ì¾ÏÂÅÄ¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÅÝ¤µ¤ìPK¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤òÌ¾ÏÂÅÄ¤¬·è¤á¤Æ¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡°Ê¹ß¤Ï6Ê¬¤Î¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ò¾è¤êÀÚ¤ê¡¢ÇöÉ¹¤òÆ§¤ß¤Ê¤¬¤é£²¡Ý£±¤Ç¾¡Íø¡£Âç²ñ£²Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¾¾ÈøÍ´´õ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û°ËÅì½ãÌé¡¢»°ãø·°¤é¤¬»äÉþ¤ÇÅþÃå¡ª¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½Àï»Î¤òÆÃ½¸