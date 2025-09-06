◇プロ野球セ・リーグ 阪神-広島(6日、甲子園球場)

阪神打線が6回に猛攻。5回まで対する広島の先発・常廣羽也斗投手に1安打と抑えられていましたが、四球とヒットで好機をつかみ、森下翔太選手のタイムリーで勝ち越しに成功しました。

阪神の先発・門別啓人投手は初回、2アウトから連打を浴び失点。援護したい阪神打線でしたが、広島の常廣投手の前に3回まで無安打と抑えられます。しかし4回にはエラーと四球で1アウト1、2塁の好機をつかみ、チーム初ヒットとなった佐藤輝明選手のタイムリーで試合を振り出しに戻しました。

その後5回も常廣投手の前に三者凡退に抑えられるも、6回にとらえます。

俊足の近本光司選手が先頭で四球を選ぶと、続く中野拓夢選手もヒットで出塁。ノーアウト1、3塁の好機で打席に向かった森下選手は5球目のストレートをバットの先でとらえると、レフトへの勝ち越しタイムリーとしました。森下選手はこれで4試合連続打点をあげ、80打点に到達しました。

ここで常廣投手は降板。阪神打線は2番手・ハーン投手の前に1アウト満塁の好機を迎えると、相手のエラーの間に追加点をあげました。阪神は6回を終えて2点リードとしています。