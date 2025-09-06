タレントで女優の松村沙友理（３３）が６日、都内で３００人以上のファンを集め、先月２７日に３３回目の誕生日を迎えたことを記念した「バースデーイベント」を行った。

大のお米好きで知られる松村は、ファンからの質問コーナーで「僕もお米が大好きで、１回にご飯を３合食べます。最近、おなかが出てきちゃって…。どうやったらそんな良いスタイルをキープ出来るのか教えてください」と問われると、「日常でおなかに力を入れています」と回答。「食事の後はすごくおなかが出るタイプ」だとぶっちゃけ、「ロケの後とか特に腹筋を意識して過ごしています」とファンに秘訣を伝授していた。

そのほか「記憶力クイズ」やビンゴなどの企画で盛り上がり、松村は２０１６年の乃木坂４６のヒット曲「ハウス！」の歌唱も披露。ちょうどこの日は会場近くの神宮球場で「乃木坂４６ 真夏の全国ツアー２０２５」が開催されており、後輩達に届けとばかりに振りも交えて熱唱した。

松村は「ものすごく楽しかった！ファンの皆んなと同じ空間を感じることができて幸せでした。また開催したいです」と充実の表情だった。

またこの日は、北は北海道から南は九州まで、全国からファンが集結したという。