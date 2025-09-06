歌舞伎俳優の市川ぼたん（14）、市川新之助（12）が6日放送の日本テレビ系「1億人の大質問!?笑ってコラえて！」」にVTR出演。父の市川團十郎（47）のプライベートを明かした。

この日は人気企画「謝罪の祭典 日本全国カメラに向かってごめんなさい」を展開。ぼたんと新之助はVTRで登場し、父・團十郎に謝罪した。

新之助は、飛行機などでの移動の際に「パパの寝顔をiPadとかで撮ってごめんなさい！」。ぼたんは「それをパパには見せないで、自分たちのロック画面とかにして面白がってます」と説明した。ディレクターに写真を見せてと言われると、姉弟で声をそろえて「見せれないぐらいの」と断った。

さらに新之助は「パパのいびきが大きすぎて、イヤホンしてアニメ見てたんですけど、アニメが聞こえないくらい大きい」と暴露。ぼたんは「鼻をつまんでみたりとか、鼻の中に手を突っ込んでみたりとかしてるんですよ」といたずらを告白。「勸玄も！勸玄の方が頻度多い！」と弟を道連れにすると「いやいやいや！お姉ちゃまの方が多いじゃん」と反論。仲の良さをうかがわせた。