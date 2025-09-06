ソン・ジュンギ9年ぶり恋愛ドラマ『マイ・ユース（My Youth）』来日会見で見せた「リアル初恋」級の相性
【写真（56枚）】まるで本物の恋人同士のよう！自然に彼女をエスコートするソン・ジュンギ
9月5日より放送開始した話題の韓国最新ドラマ『マイ・ユース（My Youth）』｡
『太陽の末裔 Love Under The Sun』『ヴィンチェンツォ』『財閥家の末息子〜Reborn Rich〜』と大ヒット作を飛ばし続け、日本でも大人気のソン・ジュンギさんが約9年ぶりの恋愛ドラマに主演ということで､チェックしているファンの方も多いのではないのでしょうか｡
嬉しいことに今作はフジテレビ公式動画配信サービス｢FOD｣で日韓同時配信｡
8月29日都内にて『マイ・ユース（My Youth）』の記者会見が行われました｡
ソン・ジュンギさんの公式来日は久しぶり､またW主演のチョン・ウヒさんは今回が初来日ということもあり､酷暑の中､会場の外には早い時間から長いマスコミ列が｡私、韓流ナビゲーター・みんしるも早くから列に並んでゲットしたベストポジションで記者会見に参加してまいりました！
『マイ・ユース（My Youth）』は子役俳優として活躍するもある出来事によって芸能界を去ることになり､大人になってやっとフラワーショップを営みながら平凡な人生を送るようになったソンウ・へ（ソン・ジュンギ） が､高校時代の初恋の人ソン・ジェヨン（チョン・ウヒ）に再会｡エンターテインメント業界で働くジェヨンが自身の昇進のために出向いたことを知りつつも彼女のために協力したことで､途切れてしまった2人の歯車が回り始めるというストーリーです｡
開始時間になるとステージのモニターに3分ほどのダイジェスト映像が流れ記者会見がスタート｡
たった3分ほどではありますが､映像の美しさ､そして主演2人の息のあったシーンがいくつも収められており､見るだけですでに大ヒットの予感が｡
そして司会者が登場し簡単な作品紹介をした後､いよいよ主演の2人が登場！その姿を収めようとものすごい数のシャッター音が一斉に鳴り響きました｡
カーキ色のパンツに白のカーディガンを合わせたソン・ジュンギさんは､ゆったりとした足取りで登場｡とにかく顔と頭が小さくてこれぞ黄金比といわんばかりのスタイルの良さが光ります｡
そしてデニム素材のセットアップにスエードのショートブーツを合わせたチョン・ウヒさんは白い肌に少女のようなキュートさで透明感120%｡
ステージ中央に立った2人は司会者から挨拶を促されると､ソン・ジュンギさんは日本語で｢こんにちは｡ドラマ『マイ・ユース（My Youth）』でソンウ・ヘ役を演じているソン・ジュンギです｡どうぞ､よろしくお願いします｣と笑顔で挨拶｡
チョン・ウヒさんも｢みなさん､こんにちは､チョン・ウヒです｡お会いできて本当に嬉しいです｡どうぞよろしくお願いします｣とこちらも日本語で挨拶｡
司会者が2人の流暢な日本語を褒めると､示し合わせてたわけでもないのに2人はピッタリと声を合わせて｢少し｣と返したので､会場からは思わず笑いが起きました｡
本格的なトークがスタートし､ドラマの役どころや作品の内容についての質問に答えていきます｡
その合間にもカメラに向かってハートを作ったりピースをしたりと､とってもおちゃめで少年のような爽やかさのソン・ジュンギさん｡
かと思えば､座っているスツールの端に左手を添えながら､ウヒさんの方を見てうんうんと頷きながら彼女の話を聞く表情や所作は､余裕のある大人の色気が… ｡
このギャップに私たちはやられてしまうのですね｡
そして今回が初来日となるチョン・ウヒさんは笑顔が本当に可愛い女優さん｡身振り手振りで話すチャーミングさに加えて､トークで感じられるクレバーさが魅力的です｡
途中からはドラマのワンシーンを捉えたパネルを見ながらのトークセッション｡
１枚目は遠くに海が見える素敵な景色の中の2人が収められたパネル｡これを見たジュンギさんが｢どこまで話せばいいのかな？｣と尋ねると｢ネタバレになりそうだから少しだけ説明したら｣と言うウヒさん｡
素敵な韓国の田舎の風景や衣装などについて丁寧に説明をしてくれました｡
２枚目のパネルは2人が肥料を一緒に運ぼうとしているような写真｡
これについてジェスチャーを交えて解説してくれたウヒさんは､最後に日本語で｢アドリブが多くて大変でしたけど､楽しかったです｣と笑顔でひと言｡
するとジュンギさんも日本語で｢ウヒさんのアドリブの能力はすごい､一番です｣と太鼓判｡それにウヒさんは｢ジュンギさんも一番です｣と日本語で返し､会場は大笑いとなりました｡2人のアドリブ演技が長すぎて､監督からは｢もう十分だから！｣と言われるほどだったそうです｡
３枚目はタクシー乗り場のベンチに座る２人の写真｡
下手側にセッティングされたパネルが見づらい人がいることに気づいたのか､ジュンギさんは途中で自らパネルを真ん中に置き直すという気遣いを見せてくれました｡
おかげで上手側の端に座っていた私にも良く見えるようになりました｡ジュンギさんありがとうございます！
後半にはドラマ以外の質問も｡
プライベートでは日本によく旅行にきているという2人｡
ウヒさんは｢よく来ます､旅行で｡今年は大阪､去年は東京､京都､札幌に行きました｡｣と日本語で回答｡
日本の食べ物や雰囲気､景色が好きで友達とよく旅行に来るそうです｡
そして､やはり一番行くのは東京だというジュンギさん｡｢個人的に休みたい時に一番よく行くのは､昨年も訪れた軽井沢｡久しぶりに富士山にも行きました｡でも最近になってよく思い出すのはドラマ『優しい男』の撮影で訪れた青森｡とても素敵だった記憶があるのでまた行ってみたいですね｡また『マイ・ユース（My Youth）』の台本を読む前､日本のドラマ『First Love 初恋 』（Netflix）にハマっていたのですが､雪がたくさん降る北海道の景色を見て今年は雪が積もる頃の北海道にも行ってみたいと思います｣とのことでした｡
お互いのことを一言で表現するなら？という質問には､ジュンギさんが日本語で｢本当にラブリー！ほんとほんとほんとラブリー！｣とウヒさんの可愛らしさをベタ褒め｡
照れ笑いを隠せないウヒさんはジュンギさんのことを｢エゲンナム｣というイマドキな韓国の流行語を使って表現したのですが､意味がよくわからなかったジュンギさん｡
どういう意味なのか聞くと｢エストロゲン男子｣との答えが返ってきて、思わずプハーっ！と大笑い｡繊細で優しい男性のことを指す流行語だと聞かされ｢そうですか？｣とジュンギさん｡続けて｢僕は男です｣としっかりとした日本語で返す姿に会場はまたまた大笑い｡
ウヒさんが自分が演じたジェヨンとは正反対のソフトな性格だから、という丁寧な説明に納得したしたジュンギさんは､思わず立ち上がり｢ありがとうございます｣と一礼｡
最後にソン・ジュンギさんは｢ときめきを感じ､かつての記憶を呼び覚ましてくれるような作品です｡暖かく見守ってください｣、チョン・ウヒさんは｢叙情的でエモーショナルで美しいこの作品をご覧になってより近くに感じていただけたら｣とし､｢『マイ・ユース（My Youth）』応援お願いします｡ぜひご覧ください｣と日本語で締めくくりました｡
約１時間にわたり行われた記者会見はとにかく和やかで､2人の息がぴったりあった姿が印象的でした｡会見前、ひと足お先に『マイ・ユース（My Youth）』を数話だけ見させていただいたのですが､ソン・ジュンギさん演じるソンウ・ヘとチョン・ウヒさん演じるソン・ジェヨンのやりとりのテンポと相性の良さも納得のケミストリー｡
降壇する時にもウヒさんを気遣い見守るジュンギさんと｢ジュンギオッパ｣と慕うウヒさんの可愛らしさを満喫できた記者会見でした｡
記者会見終了後はサプライズトークイベントが開催されるという西武新宿駅PePe前広場へ｡昼過ぎから街角では号外が配られ､会場には数千人ものファンが！
突然新宿で韓国のスター俳優に会える！と､会場だけでなくお隣のビルのカフェや階段の踊り場の小さな隙間から覗き込む人もいっぱい｡
午後３時になりステージにソン・ジュンギさんとチョン・ウヒさんが登場すると大きな歓声が｡そしてその観衆の多さに2人もびっくりの表情でした｡日中の一番暑い時間帯にも関わらず､集まってくれたファンのために満遍なく手を振りファンサービスを続ける2人｡汗だくになりながらも笑顔で答える姿が本当に素敵でした｡
今年下半期大注目の韓国ドラマ『マイ・ユース（My Youth）』｡9月5日からFODで日韓同時配信がスタート｡「リアル初生」級に2人のケミが最高の作品！ 話題になること間違いなしですので、ぜひご覧ください｡
■『マイ・ユース（My Youth）』
かつて人気子役として活躍していたソンウ・ヘ（ソン・ジュンギ）。しかし大人たちの欲望に翻弄され、芸能界を去ることになった彼は、現在は小説家として活動する傍らフラワーショップで働き、平凡で静かな暮らしを送っていた。
そんなある日、高校時代をともに過ごしたソン・ジェヨン（チョン・ウヒ）が、十数年ぶりに彼の前に現れる。再会を喜ぶヘだったが、ジェヨンが訪れた目的が自身の昇進のためだと知り、心は揺れる。それでも彼女に協力する中で、二人の止まっていた運命の歯車が再び動き出していく…。
2025年9月5日（金）よりFODにて国内独占配信開始。以降、毎週金曜日最新話配信【全12話】
※配信日時は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。
『マイ・ユース（My Youth）』 （C） SLL Joongang Co.,Ltd all rights reserved.
取材・文=みんしる
韓流ナビゲーター｡ 韓流イベントのMCやラジオパーソナリティーとしても活躍中｡ 初めてハマった韓国ドラマはキム・レウォン主演の｢屋根部屋のネコ｣｡ Netflix､Amazon Prime Video､ Disney＋､ U-next､ Leminoを駆使し毎日のように韓国ドラマを追う日々｡ 韓国エンタメ情報はインスタ（＠minsil323）とTikTok（@minsil323）でも！