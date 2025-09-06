¡Ú9·î6Æü¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥²ー¥à·ë²Ì¡ÛÀçÂæ¤¬±§ÅÔµÜ¤Ë¾¡Íø¡ÄÂçºåvsËÌ³¤Æ»¤Ï¥Ü¥ó¥º¤ÈÉÙ±Ê¤¬30ÆÀÅÀÄ¶¤¨
¡¡9·î6Æü¡¢B¥êー¥°¤Î¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥²ー¥à¤¬³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºò¥·ー¥º¥ó¤ÎB1²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¤Î½éÀï¤È¤·¤Æ¡¢FUKAI SQUARE GARDEN ÂÍø¡ÊÂÍø»ÔÌ±ÂÎ°é´Û¡Ë¤ËÀçÂæ89ERS¤ò·Þ¤¨¤¿¡£»î¹ç¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ËÀçÂæ¤¬¥êー¥É¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Á°È¾¤ò½ª¤¨¤Æ40－49¤ÈÀçÂæ¤¬9ÅÀ¥êー¥É¡£¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âµÕÅ¾¤Ïµö¤µ¤º¡¢ºÇ½ª¥¹¥³¥¢78－88¤ÇÀçÂæ¤¬¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£ÀçÂæ¤Ï¿·²ÃÆþ¤Î¥¸¥ã¥ì¥Ã¥È¡¦¥«¥ë¥Ðー¤¬29ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¼¯»ùÅç¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º¤Î¥Ûー¥à¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À±ÛÃ«¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥º¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤é»î¹ç¤ò»ÙÇÛ¡£½ªÈ×¤ÏÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤È¤Ê¤ë¤âÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢86－68¤È²÷¾¡¤·¤¿¡£¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀÅ²¬¤ÈÊ¡Åç¥Õ¥¡¥¤¥äー¥Ü¥ó¥º¤Î»î¹ç¤Ï¡¢¥Ûー¥à¤ÎÀÅ²¬¤¬»î¹ç½ªÈ×¤ËµÕÅ¾¤·¡¢9ÅÀº¹¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ¤È¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»¤Ï¤ª¤ª¤¤Ë¥¢¥êー¥ÊÉñ½§¤ÇÂÐÀï¡£Âçºå¤Ï¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ü¥ó¥º¤¬¼¡¡¹¤È3¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÄÀ¤á¤Æ39ÆÀÅÀ¤ÎÂçË½¤ì¡£°ìÊý¤ÎËÌ³¤Æ»¤ÏÃíÌÜ¤ÎÉÙ±Ê·¼À¸¤¬ÀèÈ¯¤·¡¢»î¹çÅÓÃæ¤ËÂ¤ò°ú¤¤º¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Áー¥à¥È¥Ã¥×¤Î31ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£»î¹ç¤ÏÂçºå¤¬109－87¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢·§ËÜ¥ô¥©¥ë¥¿ー¥º¤Ï¥¯¥é¥Ö½é¤Î³¤³°±óÀ¬¤ÇÂæÏÑ¥Óー¥ë¥ì¥ª¥Ñー¥º¤È¤Î¥Õ¥ì¥ó¥É¥·¥Ã¥×¥Þ¥Ã¥Á¤ò¼Â»Ü¡£3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼Â¸½¤·¤¿Æ±¥«ー¥É¤Ï¡¢Á°È¾¤³¤½·§ËÜ¤¬»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤ë¤â¡¢¸åÈ¾¤ËµÕÅ¾¤òµö¤·¡¢ºÇ½ª¥¹¥³¥¢58－69¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹ 78－88 ÀçÂæ89ERS
±§ÅÔµÜ¡Ã16¡Ã24¡Ã16¡Ã22¡Ã¡á78
Àç¡¡Âæ¡Ã24¡Ã25¡Ã17¡Ã22¡Ã¡á88
¼¯»ùÅç¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º 68－86 ±ÛÃ«¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥º
¼¯»ùÅç¡Ã15¡Ã13¡Ã16¡Ã24¡Ã¡á68
±Û¡¡Ã«¡Ã24¡Ã15¡Ã23¡Ã24¡Ã¡á86
¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀÅ²¬ 72－63 Ê¡Åç¥Õ¥¡¥¤¥äー¥Ü¥ó¥º
ÀÅ²¬¡Ã14¡Ã19¡Ã16¡Ã23¡Ã¡á72
Ê¡Åç¡Ã24¡Ã16¡Ã10¡Ã13¡Ã¡á63
Âçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ 109－87 ¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»
Âç¡¡ºå¡Ã18¡Ã33¡Ã38¡Ã20¡Ã¡á109
ËÌ³¤Æ»¡Ã21¡Ã27¡Ã20¡Ã19¡Ã¡á87
ÂæÏÑ¥Óー¥ë¥ì¥ª¥Ñー¥º 69－58 ·§ËÜ¥ô¥©¥ë¥¿ー¥º
ÂæÏÑ¡Ã18¡Ã13¡Ã26¡Ã12¡Ã¡á69
·§ËÜ¡Ã20¡Ã17¡Ã12¡Ã 9¡Ã¡á58
¡ÚÆ°²è¡Û3¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥Áー¥à¤Î¥·ー¥º¥ó½éÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ëÉÙ±Ê·¼À¸
9/6(ÅÚ)¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥²ー¥à ÂçºåÀï
¡ã1Q½ªÎ»¡ä#¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ» 21
Âçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ 18
¿·¥Áー¥àºÇ½é¤ÎÆÀÅÀ¤ÏÉÙ±Ê¤Î3PT👌✨
ÅÀ¤ò¼è¤ê¹ç¤¦Å¸³«¤Ç¤ï¤º¤«¤Ë¥êー¥É¤·1Q½ªÎ»¡£
📡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈLIVE ÇÛ¿®Ãæhttps://t.co/DoLoTbu5KY pic.twitter.com/u9lQ1uF24z
- ¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ» (@levangakousiki) September 6, 2025