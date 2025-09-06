NakamuraEmiが本日開催した地元・厚木市文化会館で開催したワンマンライブ＜NakamuraEmi 10TH ANNIVERSARY LIVE in 厚木市文化会館 〜 ただいま & いらっしゃいませ 〜＞にて新曲「デイジー」を披露、9月7日（日）にデジタルシングルとしてリリースすることを発表した。

本楽曲はNakamuraEmiからファンへ向け、感謝の気持ちを歌ったメジャーデビュー10周年に相応しい楽曲となっている。

また、来年1月31日（土）にUVERworldとの2マンライブ＜NakamuraEmi 10th Anniversary 「 背負い投げ 4本⽬ 」＞をKT Zepp Yokohamaで開催することも発表された。チケットに関してはファンクラブ「NakamuraGarage」での抽選先行販売がスタートしている。

Digital Single「デイジー」

2025.09.07（日）Release

https://nakamuraemi.lnk.to/daisy ＜「デイジー」Self Linernotes＞

デビュー10周年イヤー、音楽を続けて24年。

ここまでこれたのはライブに来てくれたり応援してくれているあなたのおかげです。

あなたへ花束を送ったりはできないけれど感謝の気持ちを伝えられたらと、二人三脚で歩み続けてくれているプロデューサー・カワムラヒロシさんと作った曲です。

「デイジー」の花言葉は色によって違いますが、どの色もあなたへ伝えたい気持ちとリンクしていてビビビときました。

花束のようにこの曲があなたへ届いたら幸せです。いつもありがとう。

＜NakamuraEmi 10th Anniversary 「 背負い投げ 4本⽬ 」＞

2026.1.31(土)KT Zepp Yokohama [出演] NakamuraEmi×UVERworld

[編成] Vo.NakamuraEmi / Gt.カワムラヒロシ / Pf.伊澤一葉 / Ba.まきやまはる菜 / Dr.柏倉隆史

[時間] OPEN 17:00 START 18:00

[金額] 1Fスタンディング \7,700（税込）、2F指定席\8,800(税込) [チケット]

■「NakamuraGarage」会員先行販売（抽選）

受付期間：2025年9月6日（土）20:00〜2025年9月28日（日）23:59

https://nakamuragarage.com/contents/977497

※購入枚数制限：1会員様につき、2枚まで申込可能です。

※本公演は未就学児のご入場ができません。

※小学生以上はチケットが必要になります。

※入場時ドリンク代が別途必要になります。

※先着ではございません。締切間近になりますとアクセス集中でつながりづらい場合がございます。期間内に余裕を持って申し込みをお願いします。

■UVERworld official fanclub「Neo SOUND WAVE」会員先行販売

2025年10⽉6⽇（⽉）18:00〜2025年10⽉19⽇（⽇）23:59にて実施

▼詳細は〈UVERworldオフィシャルHP〉にてご確認ください。

https://www.uverworld.jp/

[注意事項]

※NakamuraEmi official fanclub「NakamuraGarage」とUVERworld official fanclub「Neo SOUND WAVE」の二つで抽選販売を実施致します。

※入場整理番号はNakamuraEmi official fanclub「NakamuraGarage」とUVERworld official fanclub「Neo SOUND WAVE」のご当選者様の中でランダムに振り分けられます。

※未就学児童入場不可。

※小学生以上はチケットが必要になります。

※営利目的のチケット譲渡・転売は、一般社団法人コンサートプロモーターズ協会(ACPC)が定めるライブ・エンタテインメント約款 第13条(転売の禁止)により禁止されています。

転売されたチケットは無効となり、ご入場をお断りさせていただく場合もございます。

このような行為により発生したトラブルについて、主催者は一切責任を負いません。

※公演中の撮影・録音・録画は一切禁止となっております。

※一般的な禁止行為と同様、係員の指示に従わない場合退場願うことがあります。

以上の事を守っていただけない場合、入場をお断りいたします。

[お問合せ] SOGO TOKYO：03-3405-9999

(月〜土 12:00〜13:00/16:00-19:00※日曜・祝日を除く)

レギュラーラジオ情報

『YOKOHAMA RADIO APARTMENT「ふらっと、道草」』

毎週水曜日 22:00-23:30

番組宛のメッセージ受付アドレス：emi@fmyokohama.jp

リリース情報

■7inchアナログ「MICHIKUSA」【ライブ会場＆Columbia Music Shop（通販）限定発売】

2025.09.06(sat) Release

厚木市シティプロモーションオフィシャルソング ＜収録曲＞

A面：MICHIKUSA

B面：MICHIKUSA (Instrumental)

品番：CEG-107

価格：税込￥2,000（税抜￥1,818） ■Digital Single「MICHIKUSA」

2025.01.20(mon) Release

厚木市シティプロモーションオフィシャルソング

