¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡ÛSareee Îëµ¨¤¹¤º¤È¤Î·ãÀïÀ©¤·IWGP½÷»Ò²¦ºÂ£Ö£²¡Ö¤ªÁ°¡¢ºÇ¹â¤À¤Ê¡ª¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î£É£×£Ç£Ð½÷»Ò²¦ºÂ¤òÊÝ»ý¤¹¤ëàÂÀÍÛ¿Àá£Ó£á£ò£å£å£å¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¡¢½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤ÎÎëµ¨¤¹¤º¡Ê£²£²¡Ë¤È¤Î·ãÆ®¤òÀ©¤·¡¢£²ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥ê¡¼¥°Àï¡Ö£µ¡ú£Ó£Ô£Á£Ò¡¡£Ç£Ð¡×¥Ö¥ë¡¼¥¹¥¿¡¼¥º£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯¸ø¼°Àï¡Ê£¸·î£¹Æü¡¢µþÅÔ¡Ë¤Ç£²¿Í¤Ï¡¢£±£µÊ¬»þ´ÖÀÚ¤ì¥É¥í¡¼¤Ë¡£·èÃå¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¯£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï£Ö£²Àï¡Ê£¶Æü¡¢²£ÉÍÉðÆ»´Û¡Ë¤ÇÎëµ¨¤ò·Þ¤¨·â¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È£²¿Í¤Ï¥¨¥ë¥Ü¡¼¹çÀï¤Ç·ã¤·¤¯²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¤¿¡£¾ì³°Àï¤Ç¤ÏÎëµ¨¤«¤é¿å¤ò¿á¤¤«¤±¤é¤ì¤¿£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï·ãÅÜ¡£¥ê¥ó¥°¤ËÌá¤ë¤ÈÒÄ¸Ç¤á¤«¤é¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÒÄ¤ÇÄù¤á¾å¤²¡¢¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Õ¥Ã¥È¥¹¥¿¥ó¥×£²Ï¢È¯¤Ç²¦¼Ô¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡»î¹ç»þ´Ö¤¬£±£µÊ¬¤ò²á¤®¤Æ¤â£²¿Í¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡£Îëµ¨¤ËÀãÊø¼°¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¤ò¤¯¤é¤¦¤È¡¢£Ó£á£ò£å£å£å¤â¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¤ÇÈ¿·â¡£¥À¥¦¥ó¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿£²¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÀä¶«¤·¤Ê¤¬¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤ÈÆ¬ÆÍ¤¤òÂÇ¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ËÎëµ¨¤«¤é¥Æ¥¡¼¥é¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¥í¥³¥â¡¼¥·¥ç¥ó¼°¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó£²Ï¢È¯¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï°Õ¼±¤ò¤â¤¦¤í¤¦¤È¤µ¤»¤¿¤¬¡¢Î¢Åê¤²£²Ï¢È¯¤ÇÌµÍý¤ä¤êÎ®¤ì¤òÃ¥¤¦¡£ºÇ¸å¤ÏÂç¡Ö¤¹¤º¡×¥³¡¼¥ë¤¬µ¯¤³¤ëÃæ¡¢£Ó£á£ò£å£å£å¤¬¥ê¥¹¥È¥¯¥é¥Ã¥Á¼°Î¢Åê¤²¤òßÚÎö¤µ¤»¡¢£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï¡Ö£²ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡»ä¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÄ¾¤Ë»×¤Ã¤¿¤³¤È¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê»ä¤À¤«¤é¤³¤½Îëµ¨¤¹¤º¤Ë¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤ï¡£¤ªÁ°¡¢ºÇ¹â¤À¤Ê¡ª¡¡¤³¤ó¤Ê¤ä¤ê¹ÃÈå¤Î¤¢¤ë¥ì¥¹¥é¡¼¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤è¡£¤ªÁ°¤È¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¤ä¤ê¹ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶¾ð¤ò¤³¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç¤à¤½Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤è¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÎëµ¨¤«¤é¡Ö£Ó£á£ò£å£å£å¡¢¾å¼ê¤Ê¥Þ¥¤¥¯¤Ç¤¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¤ªÁ°¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶¯¤¤¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£»ä¤µ¤ªÁ°¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ä¥Ä¤òÃµ¤·¤Æ¤¿¤ï¡£¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ËÍè¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¥ä¥Ä¤È»î¹ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ªÁ°¤ß¤¿¤¤¤ÊÌîÈÚ¤Ê¥ä¥Ä¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿ÀäÂÐ¤ä¤í¤¦¡£½ÐÄ¾¤·¤Æ¤¯¤ë¤ï¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï¡Ö»ä¤³¤Î£É£×£Ç£Ð½÷»Ò¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ï¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ÎÁª¼ê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£À¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¥Ù¥ë¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç»ä¤Î¥Ù¥ë¥È¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ë¥ä¥Ä¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡»ä¤ÏÆ¨¤²¤â±£¤ì¤â¤·¤Ê¤¤¡£ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤ÈÁ´Êý°Ì¤ËÀëÀïÉÛ¹ð¤·¤¿¡£