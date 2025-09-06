バレーボール女子の世界選手権（６日、タイ・バンコク）、準決勝が行われ、世界ランキング４位の日本は同５位のトルコに１―３で敗れた。４７年ぶりの決勝進出は逃すも、主将・石川真佑（ノバラ）は７日の３位決定戦で悔しさを晴らす覚悟だ。

今大会の目標は２０１０年以来、１５年ぶりのメダル獲得。準決勝で勝てば表彰台が確定だったが、１―２の第４セットは終盤に逆転を許した。日本も再び追いついて目張りを見せたが、大砲と称される１９４センチのメリッサ・バルガスらを擁する強力攻撃陣に屈した。石川は「最後は自分たちがリードしていたが、連続失点でひっくり返されてしまった」と肩を落とした。

第１セットは２５―１６で先取し「スタートの入りは自分たちの課題。サーブでしっかり攻めて相手を崩せたのはよかった」。第２、３セットは大差で落とした中でも「相手の流れになる場面も多かったが、私がしっかり切って流れをつくろうと思って打っていた」と力強いスパイクやサーブでチームを鼓舞。圧倒的な存在感は第４セットの戦いにつながった。

昨夏のパリ五輪後に主将の大役を担い、プレー、行動でチームを引っ張ってきた。７日の３位決定戦でのメダル獲得へ「もちろん悔しいし、勝ちたかったが、まだ明日が残っている。しっかり切り替えて勝って終われるようにしたい」。前哨戦のネーションズリーグは４位。今度こそ笑顔で大会を締めくくることはできるか。