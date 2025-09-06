¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦¹â¶¶¶³Ê¿¡¢¡È¹¥¤¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤¿¤â¤Î¡ÉÌÀ¤«¤¹¡ÖÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
9·î6Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÖÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡×(TGC)¤¬³«ºÅ¡£WOWOWÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥È¥í¥Ü¡¦¥¨¥Ã¥¸ Season1¡Ù(10·î31ÆüÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È)¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢Ê¡ËÜè½»Ò¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¹â¶¶¶³Ê¿¤¬¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢Âç¤¤Ê´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
Ê¡ËÜ¤È¹â¶¶¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¾Ð´é¡£½Ð±é¤¬¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾®ºäºÚ½ï¡¢»³²¼¹¬µ±¡¢ÃæÂô¸µµª¡¢ÅÄÆéÍü¡¹²Ö¤â²Ã¤ï¤ê¡¢6¿Í¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤·¡¢¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
¡Ø¥¹¥È¥í¥Ü¡¦¥¨¥Ã¥¸¡Ù¤ÏÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô800ËüÉô¤ò¸Ø¤ëºéºä°Ë½ï»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¿ð¡¹¤·¤¯¤âÀÚ¤Ê¤¤ÀÄ½Õ¤Î¤Ò¤È¤È¤¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÌÚ²¼¿ÎºÚ»Ò¤òÊ¡ËÜ¡¢¿ÎºÚ»Ò¤¬Îø¤¹¤ë°ì¥ÎÀ¥Ï¡¤ò¹â¶¶¤¬±é¤¸¤ë¡£Ê¡ËÜ¤Ï¡ÖÏ¢ºÜÅö½é¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊÒ»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢¹â¹»À¸¤¬ÍÉ¤ìÆ°¤¯Ñ³¤¤ÀÄ½Õ·²Áü·à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ÇÁü¤â¤È¤Ë¤«¤¯¤¤ì¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤â¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
»£±Æ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÏÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤ÎÍÍ»Ò¡£¹â¶¶¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡£Æ±À¤Âå¤¬Â¿¤¤¤·¡¢´ØÀ¾¤Î½Ð¿È¤Î»Ò¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡£Ê¡ËÜè½»Ò¤Á¤ã¤ó¤â»³²¼¹¬µ±¤À¤·¡¢¾®ºäºÚ½ï¤Á¤ã¤ó¤â¡£¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¥Ä¥Ã¥³¤ß¤Ê¤¬¤é¡×¤È¾Ò²ð¡£¼«Ê¬¼«¿È¤È±é¤¸¤ëÌò¤¬¡ÖÁ´Á³°ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹»³²¼¤Ï¡ÖÇº¤ó¤À¤±¤É¡¢»Ù¤¨¤é¤ì¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿¡£¸¶ºî¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤é¤·¤¤Æ°¤¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¶¤â¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÀÄ½Õ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼½é½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®ºä¤Ï¡Ö(¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë)ºÇ½é¤Ï¤¹¤´¤¯¶Ã¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Í¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ºîÉÊ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¡Ö¤Þ¤¿¹¥¤¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤¿¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¡Ö¹¥¤¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤¿¤â¤Î¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÃæÂô¤Ï¡Ö¥³¡¼¥óÃã¡×¡¢ÅÄÆé¤Ï¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¡£¹â¶¶¤Ï¡Ö¿¤Ó¤Æ¤¤¿¶ßÂ¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡£¤³¤³Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦EXIT¤Î·ó¶áÂç¼ù¤¬¡Ö¶ßÂ¤â¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î¶ñ¤È¤·¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¥Ü¥±¡£¹â¶¶¤â¡Ö·ë¹½¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¾è¤Ã¤«¤ê¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
TGC¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë2005Ç¯¤«¤éÇ¯2²ó³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë²»³Ú¥é¥¤¥Ö¡¢½Ü¤Ê¥²¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âè41²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖBEYOND TOGETHER¡×¡£TGC¤¬Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤ÎÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÀè¤Ø¤ÈÆ³¤¯¡¢¡Ö¤µ¤¢¡¢°ì½ï¤Ë¤½¤ÎÀè¤Ø¹Ô¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
»£±Æ:ÄÕÌîÍµ