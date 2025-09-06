T-BOLANが9月13日より全国47都道府県ツアー＜LAST LIVE TOUR 2025-2026 終章 SING THE BEST HIT JOURNEY 47＞をスタートさせる。同ツアー開幕1週間前に、ベーシスト上野博文に関するお知らせがオフィシャルサイトにて発表となった。以下にその全文をお届けしたい。

【「上野博文 (ベース)」に関するご報告】

平素よりT-BOLAN への温かいご支援を賜り、心より感謝申し上げます。この度、メンバーのベース上野博文に関するご報告をさせていただきます。

7月初旬、上野は体の不調を感じ、かかりつけの医師の診察を受け、検査の結果、肺がんのステージ4、身体の数ヶ所に転移が認められていると診断されました。

診断後すぐに、更なる精密検査、転移部分への放射線治療等を経て、現在は肺がんに対する投薬治療に臨んでおり、経過は良好です(上野はがんとうまく付き合いながら、ステージに立つこと、そして全曲演奏することを目標にしております)。

10年前、上野はくも膜下出血で倒れ、重度の障害が残るであろうことが予想されましたが「ライブをやりたい！」という強い意志とリハビリ、皆様のご厚意により、『奇跡の男』としての復活を遂げることができました。

今回も9月からの全国ツアー＜T-BOLAN LAST TOUR 2025-2026 終章 SING THE BEST HIT JOURNEY 47＞のステージに立ち、皆様の前で演奏することを目標とし、日々の治療に励んでおります。どういった形での出演になるのかは、本人と主治医、メンバー、チームで話し合いながら検討してまいります。

改めまして、コンサートを心待ちにしているファンの皆様、関係者の方々には多大なるご心配、ご迷惑おかけいたしますことをメンバー・スタッフ一同、心よりお詫び申し上げます。

少し時間はかかるかもしれませんが、今は温かく見守っていただきますようお願い申し上げます。

2025年9月6日(土)

T-BOLAN

【上野博文コメント】

この度は体調のことでご心配をおかけして、本当に申し訳ありません。

そして、いつもT-BOLANを支えてくれてありがとうございます。

現在は治療を受けながらも、食欲もあって元気に過ごしています。

これからも前を向きながら、9月から始まるラストツアーのステージに立つことを目標に、一日一日を大切に過ごしています。

10年前、奇跡的にまたステージに戻ってこられたように、今回も必ず乗り越えて、皆さんと音楽でつながれる日々を、大切にしていきたいと思っています。

皆さんの応援や想いが、僕の心を支えてくれる大きな力です。

「がんばります！」

T-BOLAN 上野博文

■＜LAST LIVE TOUR 2025-2026 終章 SING THE BEST HIT JOURNEY 47＞

※ツアースケジュール第一弾 / 2026年以降のスケジュールは後日発表

▼2025年

09月13日(土) 千葉・市川市文化会館 大ホール

open16:00 / start17:00

09月19日(金) 岡山・岡山芸術創造劇場ハレノワ 大劇場

open17:30 / start18:30

09月21日(土) 兵庫・東リいたみホール(伊丹市立文化会館) 大ホール

open16:00 / start17:00

09月23日(火/祝) 神奈川・茅ヶ崎市民会館 大ホール

open16:00 / start17:00

10月11日(土) 福井・敦賀市民文化センター

open16:00 / start17:00

10月13日(月/祝) 大阪・東京建物 Brillia HALL 箕面(箕面市立文化芸術劇場) 大ホール

open16:00 / start17:00

10月18日(土) 埼玉・狭山市市民文化会館 大ホール

open16:00 / start17:00

10月25日(土) 静岡・焼津文化会館 大ホール

open16:00 / start17:00

11月03日(月/祝) 新潟・新潟県民会館 大ホール

open16:00 / start17:00

11月06日(木) 北海道・函館市民会館 大ホール

open18:00 / start19:00

11月08日(土) 北海道・札幌文化芸術劇場hitaru

open16:00 / start17:00

11月24日(月/祝) 神奈川・カルッツかわさき

open16:00 / start17:00

11月29日(土) 秋田・あきた芸術劇場ミルハス 大ホール

open16:00 / start17:00

12月13日(土) 山形・シェルターなんようホール 大ホール

open16:00 / start17:00

12月14日(日) 福島・喜多方プラザ文化センター 大ホール

open16:00 / start17:00

12月20日(土) 青森・SG GROUPホールはちのへ(八戸市公会堂 大ホール)

open16:00 / start17:00

12月21日(日) 岩手・奥州市文化会館Zホール 大ホール

open16:00 / start17:00

▼チケット

全席指定：8,800円(税込)

※4歳以上有料。3歳以下膝上可(ただし席が必要な場合は有料)

※学生・キッズ割引あり

