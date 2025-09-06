¡ÖÈà¤ËÆüËÜ¤Ï¶¹¤¹¤®¤¿¡×¡¡¥á¥¸¥ã¡¼µå¾ì¤ÇÆÍÇ¡¤¤Ä¤Í¥À¥ó¥¹¡ÄÃËÀ¤ÎÀµÂÎ¡Ö¥á¥ó¥¿¥ëÂçÃ«µé¡×
¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡¦¥Ð¥Ê¥Ê¥º¤Ç
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Îµå¾ì¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥¬¡¼¥ë¤Î¡È¤¤Ä¤Í¥À¥ó¥¹¡É¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î·Á¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¡£5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡Ë¡¢¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤Î¥Ú¥È¥³¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤ÇÊÆ¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¤Î¿Íµ¤µåÃÄ¡Ö¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡¦¥Ð¥Ê¥Ê¥º¡×¤¬»î¹ç¤ò³«ºÅ¡£½Ð¾ì¤·¤¿¿ùÃ«·ý»Î»á¤Ë¡¢ÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿ùÃ«»á¤Ï¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖYOASOBI¡×¤Î¿Íµ¤¶Ê¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¸ý¤º¤µ¤ß¡¢ÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£Åêµå¤ò¸«Á÷¤ë¤È¡¢ÆÍÁ³¥Ð¥Ã¥È¤òÃÖ¤¤¤Æ¥¹¥¿¥ó¥É¤ò»Ø¤µ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¾ìÆâ¤Ë¤Ï¡È¤¤Ä¤Í¥À¥ó¥¹¡É¤¬Î®¤ì»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥ºOB¤Î¿ùÃ«»á¡£Â¼è¤ê·Ú¤¯¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¥¥ì¥¥ì¤Ë¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£µåÃÄ¸ø¼°X¤Ç¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¿ùÃ«¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅ·¿¦¤¹¤®¤ë¤Ê¡×¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤ÏÂçÃ«µé¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö´ÎºÂ¤ê¤¹¤®¤À¤í¡Ä¡Ä¡×¡ÖÈà¤ËÆüËÜ¤Ï¶¹¤¹¤®¤¿¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ÇÍÙ¤Ã¤¿¿Í½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¿ùÃ«¥Þ¥¸¤Ç¥¤¥¥¤¥¤·¤È¤ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾Ð¤Ã¤¿www¡×¤Ê¤É¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾Ð·â¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ê¥Ê¥º¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Ü¡¼¥ë¤ò´ÑµÒÀÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¤ÈÂÇ¼Ô¤¬¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÀ¤òÄÉµá¤·¤¿ÆÈ¼«¥ë¡¼¥ë¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¡¦¥Ü¡¼¥ë¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë´ñÁÛÅ·³°¤ÊµåÃÄ¡£¿ùÃ«»á¤Ï23Ç¯¤Ë¤â¡ÈÀøÆþ¡É¤·¡¢¤¤Ä¤Í¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¥º¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥ë¥¤¥°¥¹¤Ï¡¢YouTube¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¡Ö¤ß¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤Ç°ìÅÙ¤ÏÈà¤È¤¢¤Î¥À¥ó¥¹¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤À¡£¥Þ¥¸¤Ç¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤è¡×¤È¤¤Ä¤Í¥À¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬ËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ë¥Ú¥È¥³¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡£¿ùÃ«»á¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤é¤È¤âÂÐÌÌ¤·¤¿¤³¤È¤âÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë