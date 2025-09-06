高村梨々花が、9月2日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場した。

高村梨々花©光文社/週刊FLASH 写真◎塩原洋

「週刊FLASH」9月2日発売号表紙 ©光文社/週刊FLASH

近鉄で活躍した名投手・高村祐氏を父に持ち、モデルや女優として活躍中の高村梨々花が「FLASH」に登場。自身初グラビアを披露した。5ページにわたるグラビアでは、インタビューで「最後の賭けとして挑みました」とも語るように、大胆な手ブラカットも披露している。

高村梨々花 プロフィール

たかむら・りりか

26歳。1999年9月1日生まれ。T158・B88W56H80。

モデル・女優・タレントとしてマルチに活躍中。昨年は、キャンプ雑誌2誌の表紙を飾り、ショートドラマの主演を果たすなど活躍の場を広げている。9月26日に1stDVD『Hatsu Hana』（エスデジタル）を発売。10月11日12時より秋葉原・ソフマップAKIBAにて発売イベントを開催予定。そのほか最新情報は公式Instagram（@t.riri0901）をチェック。

FLASHデジタル写真集『First Touch』が「kokode digital（ココデジ）」＆各電子書店で発売。

「週刊FLASH」9月2日発売号

発売：光文社

発売日：毎週火曜日

特別定価：550円（税込み/9月2日（火）発売号）

公式サイト「Smart FLASH」：https://smart-flash.jp/

会員制サイト「FLASH Prime」：https://flash-prime.jp/

