＝LOVE、新曲「ラブソングに襲われる」MV公開。8周年ツアーも開幕
＝LOVEが、新曲「ラブソングに襲われる」のジャケットおよびミュージックビデオを公開した。
「ラブソングに襲われる」は10月8日(水)に発売される19thシングルの表題曲で、佐々木舞香がセンターを務め“好きってバレてもいいくらい、自分の気持ちに気付いて欲しい”という感情を表現したキュートなラブソングに仕上がっている。
MVでは英国風の建物やモニュメントをバックに、秋の季節感が溢れる空間でのダンスLIPシーン、巨大な音符やハートに襲われるメンバーのキュートでファンシーな表情がインパクト抜群に描かれている。「オオカミ」をキーワードにした「ガオーポーズ」や「耳ポーズ」の振り付けにも注目してほしい。
また、本日、広島公演（広島サンプラザホール）にてスタートした＝LOVE 8周年ツアー＜＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR＞では、新曲「ラブソングに襲われる」もサプライズ披露され会場は大いに盛り上がった。ツアーは9月27日(土)、28日(日) 山梨県・富士急ハイランド コニファーフォレスト、11月15日(土)、16日(日) 愛知県・IGアリーナ、12月23日(火)、24日(水)大阪府・大阪城ホールなど現在16公演が発表されている。
「ラブソングに襲われる」はこの後9/7(日)0:00から先行配信がスタート。LINE MUISCキャンペーンの開催も併せて発表されている。
また、本日＝LOVEが出演を予定している、22:00から放送の日本テレビ系『with MUSIC』では、新曲「ラブソングに襲われる」が地上波初披露されるとのこと。
■「ラブソングに襲われる」
作詞：指原莉乃
作曲：Yu-ki Kokubo, YUU for YOU
編曲：YUU for YOU
Sound Director：矢山貴之（Sony Music）
Mastered by Sony Music Studios Tokyo
[MUSIC VIDEO]
Director：新宮良平 (BABEL LABEL)
Choreographer：らん先生
Producer：三池智之（north river）
Production Producers：渡辺洋朗、トルシエ（PARADE TOKYO）
「ラブソングに襲われる」LINE MUSICキャンペーン
LINE MUSICで「ラブソングに襲われる」をたくさん聴いてくださった方に、回数に応じて応募特典をプレゼント！
▼「ラブソングに襲われる」を聴く
https://equallove.lnk.to/LOVESongniOsowareru
LINE MUSICプレゼントキャンペーン応募ページはコチラ
https://www.sonymusic.co.jp/event/105007
キャンペーン期間
2025/9/7(日)配信開始〜2025/9/20(土) 23:59
特典内容
A賞：700回以上再生した方
応募者の中から抽選で各メンバー10名様・合計100名様に「メンバーサイン入りソロポスタープレゼント」
B賞：700回以上再生した方
応募者の中から抽選で各メンバー10名様・合計100名様に「ラブソングに襲われる オリジナルフォトカード」
C賞：300回以上再生
応募者全員に「ラブソングに襲われる スマホ用壁紙」全種
D賞：55回以上再生
応募者全員に「ラブソングに襲われる スマホ用壁紙」1種
※メンバーはランダムとなります。
※「ラブソングに襲われる スマホ用壁紙」は、メンバーのサイン＆メッセージデータ入りとなります。
※A賞・B賞のご応募条件を満たした方は、C賞の「ラブソングに襲われる スマホ用壁紙」全種もプレゼントいたします。
リリース情報
■「ラブソングに襲われる」先行配信
2025年9月7日(日)0:00〜 配信スタート
https://equallove.lnk.to/LOVESongniOsowareru
■19thシングル 「ラブソングに襲われる」
2025年10月8日発売
・Type A
商品仕様：CD+DVD
価格：1,800円（税込）
《CD収録内容》
1.ラブソングに襲われる
2.カップリングA 「タイトル未定」
3.カップリングB 「タイトル未定」
4.ラブソングに襲われる -Instrumental-
5.カップリングA 「タイトル未定」 -Instrumental-
6.カップリングB 「タイトル未定」 -Instrumental-
《DVD収録内容》
1.ラブソングに襲われる Music Video
2.ラブソングに襲われる メイキング映像
《初回仕様限定 封入特典》
Type A生写真10種のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー
・Type B
商品仕様：CD+DVD
価格：1,800円（税込）
《CD収録内容》
1.ラブソングに襲われる
2.カップリングA 「タイトル未定」
3.カップリングB 「タイトル未定」
4.ラブソングに襲われる -Instrumental-
5.カップリングA 「タイトル未定」 -Instrumental-
6.カップリングB 「タイトル未定」 -Instrumental-
《DVD収録内容》
イコラブ最強ペア決定戦 in 河口湖 前編
《初回仕様限定 封入特典》
Type B生写真10種のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー
・Type C
商品仕様：CD+DVD
価格：1,800円（税込）
《CD収録内容》
1.ラブソングに襲われる
2.カップリングA 「タイトル未定」
3.カップリングB 「タイトル未定」
4.ラブソングに襲われる -Instrumental-
5.カップリングA 「タイトル未定」 -Instrumental-
6.カップリングB 「タイトル未定」 -Instrumental-
《DVD収録内容》
イコラブ最強ペア決定戦 in 河口湖 後編
《初回仕様限定 封入特典》
Type C生写真10種のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー
・Type D
商品仕様：CD+Blu-ray
価格：2,200円（税込）
《CD収録内容》
1.ラブソングに襲われる
2.カップリングA 「タイトル未定」
3.カップリングB 「タイトル未定」
4.ラブソングに襲われる -Instrumental-
5.カップリングA 「タイトル未定」 -Instrumental-
6.カップリングB 「タイトル未定」 -Instrumental-
《Blu-ray収録内容》
『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』
1.『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』 2024年9月放送分ダイジェスト映像
2.『絶対アイドル辞めないで』 パフォーマンス映像
3.『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』 2024年10月放送分ダイジェスト映像
4.『海とレモンティー』 パフォーマンス映像
5.『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』 2024年11月放送分ダイジェスト映像
6.『仲直りシュークリーム』 パフォーマンス映像
7.『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』 2024年12月放送分ダイジェスト映像
《初回仕様限定 封入特典》
Type D生写真10種のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー
・Type E（完全生産限定盤）
LPサイズ紙ジャケット仕様
商品仕様：CD
価格：2,500円（税込）
《CD収録内容》
1.ラブソングに襲われる
2.カップリングA 「タイトル未定」
3.カップリングB 「タイトル未定」
4.ラブソングに襲われる -Instrumental-
5.カップリングA 「タイトル未定」 -Instrumental-
6.カップリングB 「タイトル未定」 -Instrumental-
《封入特典》
LPサイズの20Pフォトブックレット（メンバー全員のソロカットあり） / B2ポスター / Type E生写真10種のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー
・Type F（通常盤）
仕様：CD
価格：1,100円（税込）
《CD収録内容》
1.ラブソングに襲われる
2.カップリングA 「タイトル未定」
3.カップリングB 「タイトル未定」
4.ラブソングに襲われる -Instrumental-
5.カップリングA 「タイトル未定」 -Instrumental-
6.カップリングB 「タイトル未定」 -Instrumental-
カップリングタイトル、スペシャルプレゼントの内容などは後日HPにて発表。
■「とくべチュ、して」
配信中
https://equallove.lnk.to/tokubechu_koisuki
■映像商品 『イコノイジョイ2024』
2025年9月24日発売
https://equal-love.jp/news/detail/10089
＜＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR＞
2025年9月6日(土)、7日(日) 広島県・広島サンプラザホール
2025年9月27日(土)、28日(日) 山梨県・富士急ハイランド コニファーフォレスト
2025年10月3日(金)、4日(土) 沖縄県・沖縄コンベンションセンター(展示棟)
2025年10月11日(土)、12日(日) 宮城県・ゼビオアリーナ仙台
2025年11月1日(土)、2日(日) 千葉県・LaLa arena TOKYO-BAY
2025年11月15日(土)、16日(日) 愛知県・IGアリーナ
2025年11月22日(土)、23日(日) 北海道・北海きたえーる
2025年12月23日(火)、24日(水) 大阪府・大阪城ホール
and more…
