＝LOVEが、新曲「ラブソングに襲われる」のジャケットおよびミュージックビデオを公開した。

「ラブソングに襲われる」は10月8日(水)に発売される19thシングルの表題曲で、佐々木舞香がセンターを務め“好きってバレてもいいくらい、自分の気持ちに気付いて欲しい”という感情を表現したキュートなラブソングに仕上がっている。

MVでは英国風の建物やモニュメントをバックに、秋の季節感が溢れる空間でのダンスLIPシーン、巨大な音符やハートに襲われるメンバーのキュートでファンシーな表情がインパクト抜群に描かれている。「オオカミ」をキーワードにした「ガオーポーズ」や「耳ポーズ」の振り付けにも注目してほしい。

また、本日、広島公演（広島サンプラザホール）にてスタートした＝LOVE 8周年ツアー＜＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR＞では、新曲「ラブソングに襲われる」もサプライズ披露され会場は大いに盛り上がった。ツアーは9月27日(土)、28日(日) 山梨県・富士急ハイランド コニファーフォレスト、11月15日(土)、16日(日) 愛知県・IGアリーナ、12月23日(火)、24日(水)大阪府・大阪城ホールなど現在16公演が発表されている。

「ラブソングに襲われる」はこの後9/7(日)0:00から先行配信がスタート。LINE MUISCキャンペーンの開催も併せて発表されている。

また、本日＝LOVEが出演を予定している、22:00から放送の日本テレビ系『with MUSIC』では、新曲「ラブソングに襲われる」が地上波初披露されるとのこと。

■「ラブソングに襲われる」

作詞：指原莉乃

作曲：Yu-ki Kokubo, YUU for YOU

編曲：YUU for YOU

Sound Director：矢山貴之（Sony Music）

Mastered by Sony Music Studios Tokyo [MUSIC VIDEO]

Director：新宮良平 (BABEL LABEL)

Choreographer：らん先生

Producer：三池智之（north river）

Production Producers：渡辺洋朗、トルシエ（PARADE TOKYO）

「ラブソングに襲われる」LINE MUSICキャンペーン

LINE MUSICで「ラブソングに襲われる」をたくさん聴いてくださった方に、回数に応じて応募特典をプレゼント！ ▼「ラブソングに襲われる」を聴く

https://equallove.lnk.to/LOVESongniOsowareru LINE MUSICプレゼントキャンペーン応募ページはコチラ

https://www.sonymusic.co.jp/event/105007 キャンペーン期間

2025/9/7(日)配信開始〜2025/9/20(土) 23:59 特典内容

A賞：700回以上再生した方

応募者の中から抽選で各メンバー10名様・合計100名様に「メンバーサイン入りソロポスタープレゼント」

B賞：700回以上再生した方

応募者の中から抽選で各メンバー10名様・合計100名様に「ラブソングに襲われる オリジナルフォトカード」

C賞：300回以上再生

応募者全員に「ラブソングに襲われる スマホ用壁紙」全種

D賞：55回以上再生

応募者全員に「ラブソングに襲われる スマホ用壁紙」1種

※メンバーはランダムとなります。 ※「ラブソングに襲われる スマホ用壁紙」は、メンバーのサイン＆メッセージデータ入りとなります。

※A賞・B賞のご応募条件を満たした方は、C賞の「ラブソングに襲われる スマホ用壁紙」全種もプレゼントいたします。

リリース情報

■「ラブソングに襲われる」先行配信

2025年9月7日(日)0:00〜 配信スタート

https://equallove.lnk.to/LOVESongniOsowareru ■19thシングル 「ラブソングに襲われる」

2025年10月8日発売 ・Type A

商品仕様：CD+DVD

価格：1,800円（税込） 《CD収録内容》

1.ラブソングに襲われる

2.カップリングA 「タイトル未定」

3.カップリングB 「タイトル未定」

4.ラブソングに襲われる -Instrumental-

5.カップリングA 「タイトル未定」 -Instrumental-

6.カップリングB 「タイトル未定」 -Instrumental- 《DVD収録内容》

1.ラブソングに襲われる Music Video

2.ラブソングに襲われる メイキング映像 《初回仕様限定 封入特典》

Type A生写真10種のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー ・Type B

商品仕様：CD+DVD

価格：1,800円（税込） 《CD収録内容》

1.ラブソングに襲われる

2.カップリングA 「タイトル未定」

3.カップリングB 「タイトル未定」

4.ラブソングに襲われる -Instrumental-

5.カップリングA 「タイトル未定」 -Instrumental-

6.カップリングB 「タイトル未定」 -Instrumental- 《DVD収録内容》

イコラブ最強ペア決定戦 in 河口湖 前編 《初回仕様限定 封入特典》

Type B生写真10種のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー ・Type C

商品仕様：CD+DVD

価格：1,800円（税込） 《CD収録内容》

1.ラブソングに襲われる

2.カップリングA 「タイトル未定」

3.カップリングB 「タイトル未定」

4.ラブソングに襲われる -Instrumental-

5.カップリングA 「タイトル未定」 -Instrumental-

6.カップリングB 「タイトル未定」 -Instrumental- 《DVD収録内容》

イコラブ最強ペア決定戦 in 河口湖 後編 《初回仕様限定 封入特典》

Type C生写真10種のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー ・Type D

商品仕様：CD+Blu-ray

価格：2,200円（税込） 《CD収録内容》

1.ラブソングに襲われる

2.カップリングA 「タイトル未定」

3.カップリングB 「タイトル未定」

4.ラブソングに襲われる -Instrumental-

5.カップリングA 「タイトル未定」 -Instrumental-

6.カップリングB 「タイトル未定」 -Instrumental- 《Blu-ray収録内容》

『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』

1.『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』 2024年9月放送分ダイジェスト映像

2.『絶対アイドル辞めないで』 パフォーマンス映像

3.『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』 2024年10月放送分ダイジェスト映像

4.『海とレモンティー』 パフォーマンス映像

5.『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』 2024年11月放送分ダイジェスト映像

6.『仲直りシュークリーム』 パフォーマンス映像

7.『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』 2024年12月放送分ダイジェスト映像 《初回仕様限定 封入特典》

Type D生写真10種のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー ・Type E（完全生産限定盤）

LPサイズ紙ジャケット仕様

商品仕様：CD

価格：2,500円（税込） 《CD収録内容》

1.ラブソングに襲われる

2.カップリングA 「タイトル未定」

3.カップリングB 「タイトル未定」

4.ラブソングに襲われる -Instrumental-

5.カップリングA 「タイトル未定」 -Instrumental-

6.カップリングB 「タイトル未定」 -Instrumental- 《封入特典》

LPサイズの20Pフォトブックレット（メンバー全員のソロカットあり） / B2ポスター / Type E生写真10種のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー ・Type F（通常盤）

仕様：CD

価格：1,100円（税込） 《CD収録内容》

1.ラブソングに襲われる

2.カップリングA 「タイトル未定」

3.カップリングB 「タイトル未定」

4.ラブソングに襲われる -Instrumental-

5.カップリングA 「タイトル未定」 -Instrumental-

6.カップリングB 「タイトル未定」 -Instrumental- カップリングタイトル、スペシャルプレゼントの内容などは後日HPにて発表。 ■「とくべチュ、して」

配信中

https://equallove.lnk.to/tokubechu_koisuki ■映像商品 『イコノイジョイ2024』

2025年9月24日発売

https://equal-love.jp/news/detail/10089

＜＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR＞

2025年9月6日(土)、7日(日) 広島県・広島サンプラザホール

2025年9月27日(土)、28日(日) 山梨県・富士急ハイランド コニファーフォレスト

2025年10月3日(金)、4日(土) 沖縄県・沖縄コンベンションセンター(展示棟)

2025年10月11日(土)、12日(日) 宮城県・ゼビオアリーナ仙台

2025年11月1日(土)、2日(日) 千葉県・LaLa arena TOKYO-BAY

2025年11月15日(土)、16日(日) 愛知県・IGアリーナ

2025年11月22日(土)、23日(日) 北海道・北海きたえーる

2025年12月23日(火)、24日(水) 大阪府・大阪城ホール

and more…

