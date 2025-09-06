市原隼人、7kg増量を報告「食べて…食べて…」 役作りのため「とにかく増量」
俳優の市原隼人が5日、インスタグラムのストーリーズを更新。7kgの増量を報告し、役作りに励む日々を明かした。
【写真】市原隼人の鍛え上げられた筋肉！
市原は投稿で「とにかく増量。現時点でひとつ前の作品を撮り終えてから7kg増えた。食べて…食べて…稽古前のトレーニング後はとてつもない睡魔が…稽古後にまた、とにかく食べる」と明かし、食事と稽古を繰り返す役作りの様子をつづった。
さらに「これでも1年半前の公演の時よりまだ落ちてる。。さぁ、夕食を終えて…また食べるか。“中村仲蔵”に向けて」と決意を新たにしていた。
市原が出演する舞台『中村仲蔵 〜歌舞伎王国 下剋上異聞〜』は、2024年に日本で上演された作品で、今月13日からは中国・上海での公演が予定されている。今回の増量は、この再演に向けた役作りのようだ。
引用：「市原隼人」インスタグラム（＠hayato_ichihara）
