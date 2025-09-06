CANDY TUNE、“特別衣装”でデビュー曲＆TikTokバズ「倍倍FIGHT！」連続披露 可愛らしい仕草に釘付け【TGC2025A/W】
【モデルプレス＝2025/09/06】アイドルグループ・CANDY TUNE（キャンディチューン）が6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）に出演した。
【写真】ふるっぱー妹分、ミニスカ衣装
FRUITS ZIPPERが所属する「KAWAII LAB.」から2023年にデビューしたCANDY TUNE。羽を背負ったとこの日特別の衣装に身を包み、デビュー曲『キス・ミー・パティシエ』から華やかにスタート。福山梨乃が「はじめまして！CANDY TUNEです！『TGC』きゃんちゅーともっともっと楽しんでいきましょう！」と意気込むと、可愛らしい仕草に溢れた振付で魅力を放った。
MCでは、村川緋杏が「CANDY TUNE皆エンジェルになってみたんですけどどうですかー？」と歓声を煽り、南なつは「エンジェルの私たちをたくさん可愛く撮影してください！」と2曲目は観客も撮影可能だとアナウンスした。TikTokでバズを生み出している『倍倍FIGHT！』では花道を抜けてシャンパン型のバズーカを撃つ場面も。「TGC最高！」と大いに盛り上げていた。
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
M1.キス・ミー・パティシエ
M2.倍倍FIGHT！
