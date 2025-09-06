FANTASTICSº´Æ£Âç¼ù¡¢10·î´ü¿·¥É¥é¥Þ¼ç±é¤ò¥é¥¤¥Ö¤ÇÈ¯É½ ÅÁÀâ¤ÎÆÃ»£»þÂå·à¤ËÄ©¤à¡Ú²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/06¡ÛEXILE¡¿FANTASTICS¤Îº´Æ£Âç¼ù¤¬¡¢10·î26Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¿¼Ìë0»þ10Ê¬¡Á0»þ40Ê¬¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
2024Ç¯½Õ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ßÅì±Ç¤¬ÁíÎÏ¤ò·ë½¸¤·¡¢¡Ú¥·¥ó¡¦»þÂå·à¡Û¤È¤·¤ÆÀ¤¤ËÊü¤ÁÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡Ø·¯¤È¤æ¤¤Æºé¤¯¡Á¿·ÁªÁÈÀÄ½ÕÏ¿¡Á¡Ù¡£ËëËö¤È¤¤¤¦º®ÆÙ¤Î»þÂå¤òÁ®¸÷¤Î¤´¤È¤¯¶î¤±È´¤±¡¢¤Ï¤«¤Ê¤¯»¶¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¼ã¤¡Ú¿·ÁªÁÈ¡Û¤ÎÀÄ½Õ¤òÈþ¤·¤¯¤âÁ¯Îõ¤ËÉÁ¤¾å¤²Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ßÅì±Ç¤¬ºÆ¤Ó¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÇÁ÷¤ë¿·¤¿¤Ê¡Ú¥Ò¡¼¥í¡¼»þÂå·à¡Û¤¬¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡ÖÅ´¿Í28¹æ¡×¡¢¡Ö»°¹ñ»Ö¡×¡¢¡ÖËâË¡»È¤¤¥µ¥ê¡¼¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¡²è³¦¤Îµð¿Í¡¦²£»³¸÷µ±¤¬1966Ç¯¤«¤é1967Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¤ËÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¡ÖÀÖ±Æ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÈôÂÍ¤ÎÇ¦¼Ô¤¬¡¢¡ÖÀÄ±Æ¡×¤ä¡ÖÇò±Æ¡×¤È¶¦¤Ë¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Ë»Å¤¨¡¢´ñÁÛÅ·³°¤ÊÇ¦½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ²ø½Ã¤ä°¤ÎÇ¦¼Ô½¸ÃÄ¤È·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡¢¸µÁÄ¡¦Ç¦¼ÔÌ¡²è¡£¤³¤Î¸¶ºî¡ÊÏ¢ºÜ³«»Ï»þ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖÈôÂÍ¤ÎÀÖ±Æ¡×¡Ë¤ò¼Â¼Ì²½¤·¡¢1967Ç¯¤«¤é1Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÅÁÀâ¤ÎÆÃ»£»þÂå·à¤Ï¡¢¸¶ºî¤ò¡ÚÇ¦½Ñ¤ÈÍÅ½Ñ¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¥Ð¥È¥ë¡Û¡¢¡Ú²ø½Ã¡¦UFO¡¦¤«¤é¤¯¤ê»Å³Ý¤±¤ÎµðÁü¤ÎÅÐ¾ì¡Û¤Ê¤ÉÂçÃÀ¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¡¢¾¼ÏÂ¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò¥¯¥®ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤Î¡Ú¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼»þÂå·à¡Û¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¡¢¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¸½ºß¤ÎÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡Ú¸µÁÄ¡Û¤Ç¤¢¤ë¡£
¸¶ºîÈ¯É½¤«¤éÌó60Ç¯¡£º£²ó¡¢ÎáÏÂ¤Î¡Ú¥Ò¡¼¥í¡¼»þÂå·à¡Û¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¤À¤¬¡¢¡ÚÀ¤³¦¤«¤éÃíÌÜ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡ßº£ºÇ¤âµ±¤¯¥¥ã¥¹¥È¡Û¤È¤¤¤¦Ì´¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¡£ÆüËÜ±Ç²è³¦¤¬¸Ø¤ëµð¾¢¡¦»°ÃÓ¿ò»Ë´ÆÆÄ¡ßJ-POP¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡¦º´Æ£¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¡¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡Ø½½»°¿Í¤Î»ÉµÒ¡Ù¡Ê2010Ç¯¡Ë¡¢¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¡¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡ØÏÎ¤Î½Ý ¤ï¤é¤Î¤¿¤Æ¡Ù(2013Ç¯¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø¥¯¥í¡¼¥ºZERO¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê2007¡¢2009Ç¯¡Ë¡¢¡Ø°¤Î¶µÅµ¡Ù¡Ê2012Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Î±Ç²è¡¢¡Ø·ÙÉôÊä¥À¥¤¥Þ¥¸¥ó¡Ù¡Ê2023Ç¯¡¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Û¤«¤Î¥É¥é¥Þ¤ÈÂåÉ½ºî¤âÂ¿¤¯¡¢Ç®¶¸Åª¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëµð¾¢¡¦»°ÃÓ¿ò»Ë»á¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¥Í¥¯¥È¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤â¼ê³Ý¤±¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤À¡£
¤½¤ó¤Ê»°ÃÓ¤Ï¡¢ËÜºî¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢°ìÈÖ¸«¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤ò²Î¤¤¤Ê¤¬¤é³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤¿À¤Âå¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ØÀÖ±Æ¡Ù¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¡£¡Ö¼«Á³ÂÎ¤Ç»£¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤à¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ë¤¬¡¢¡Ö»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤ÆËèÆü¡¢¤É¤ó¤Ê¥«¥Ã¥È¤â³Ú¤·¤¤¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ß¡¢Àä¹¥Ä´¤Ç»£±Æ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¼ç¿Í¸ø¡¦ÀÖ±Æ¤ò±é¤¸¤ëº´Æ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢Í¥¤·¤¤ÃË¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Èà¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¡ØÀÖ±Æ¡Ù¤½¤Î¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÎÏ¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤ÈÀä»¿¡£¡ÖÇ¦½Ñ¡¢Î©¤Á²ó¤ê¤È¤«¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢Å¨¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ä¡Ú¿·¤·¤¤ÀÖ±Æ¡Û¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ²¡¹¤È¤ä¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¡ØÀÖ±Æ¡Ù¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¡¢20Ç¯¸å¡¢30Ç¯¸å¤Ëµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÀÖ±Æ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¥À¥ó¥¹&¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦FANTASTICS¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëº´Æ£¡£º£²ó¤Î¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¤Ø¤Î¼ç±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢9·î6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿FANTASTICS¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤Î¸ý¤«¤éÆ²¡¹²ò¶Ø¡£¡Ö¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤ËÆ´¤ì¤¿¼«Ê¬¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª³§¤µ¤ó±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤ÈËþ°÷¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤È´¿À¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¡¢Íè¤¿¤ë¥ª¥ó¥¨¥¢¡¼¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
º´Æ£¤ÏÀÖ±Æ¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤È¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤âÀÖ¿§¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÆ·¤òµ±¤«¤»¤ë¡£¡ÖÇ¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Î©¤Á»Ñ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¡¦»¦¿Ø¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤É¤³¤«¤éÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤è¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¡£¡ÖÌò¤Î¤¿¤á¤Ë6¥¥íÁýÎÌ¤·¤Æ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÎå¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ìòºî¤ê¤Ë¤âÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡Ö¼Â¤Ï¤º¤Ã¤È¤´°ì½ï¤·¤¿¤«¤Ã¤¿´ÆÆÄ¡×¤È¤¤¤¦»°ÃÓ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âÇÐÍ¥»×¤¤¤Î´ÆÆÄ¤µ¤ó¤Ç¡¢ÃË¤¬Æ´¤ì¤ë¡Ô´Á¡Õ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡ÚÁê»×Áê°¦¡Û¤Î´Ø·¸¤Ë¡£¡ÖÇ¦¼Ô¤ÏÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ëÊ¸²½¡£³¤³°¤Î¿Í¤¬¸«¤Æ¤â¡Ø¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¡ª¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ê¡ª¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡¢Èþ¤·¤¤¤Ê¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀ¤³¦¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÀë¸À¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÆÃ»£¥É¥é¥Þ¡Ö²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡×¤¬ÎáÏÂ¤Ë
¤³¤Î¡Ú¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼»þÂå·à¡Û¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¡¢¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¸½ºß¤ÎÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡Ú¸µÁÄ¡Û¤Ç¤¢¤ë¡£
¸¶ºîÈ¯É½¤«¤éÌó60Ç¯¡£º£²ó¡¢ÎáÏÂ¤Î¡Ú¥Ò¡¼¥í¡¼»þÂå·à¡Û¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¤À¤¬¡¢¡ÚÀ¤³¦¤«¤éÃíÌÜ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡ßº£ºÇ¤âµ±¤¯¥¥ã¥¹¥È¡Û¤È¤¤¤¦Ì´¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¡£ÆüËÜ±Ç²è³¦¤¬¸Ø¤ëµð¾¢¡¦»°ÃÓ¿ò»Ë´ÆÆÄ¡ßJ-POP¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡¦º´Æ£¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¡»°ÃÓ¿ò»Ë´ÆÆÄ¡¢º´Æ£Âç¼ù¤òÀä»¿¡ÖÍ¥¤·¤¤ÃË¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¢¡º´Æ£Âç¼ù¡¢Ìò¤Î¤¿¤á¤Ë6¥¥íÁýÎÌ
°ìÊý¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÀÖ±Æ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¥À¥ó¥¹&¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦FANTASTICS¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëº´Æ£¡£º£²ó¤Î¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¤Ø¤Î¼ç±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢9·î6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿FANTASTICS¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤Î¸ý¤«¤éÆ²¡¹²ò¶Ø¡£¡Ö¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤ËÆ´¤ì¤¿¼«Ê¬¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª³§¤µ¤ó±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤ÈËþ°÷¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤È´¿À¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¡¢Íè¤¿¤ë¥ª¥ó¥¨¥¢¡¼¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
º´Æ£¤ÏÀÖ±Æ¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤È¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤âÀÖ¿§¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÆ·¤òµ±¤«¤»¤ë¡£¡ÖÇ¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Î©¤Á»Ñ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¡¦»¦¿Ø¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤É¤³¤«¤éÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤è¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¡£¡ÖÌò¤Î¤¿¤á¤Ë6¥¥íÁýÎÌ¤·¤Æ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÎå¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ìòºî¤ê¤Ë¤âÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡Ö¼Â¤Ï¤º¤Ã¤È¤´°ì½ï¤·¤¿¤«¤Ã¤¿´ÆÆÄ¡×¤È¤¤¤¦»°ÃÓ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âÇÐÍ¥»×¤¤¤Î´ÆÆÄ¤µ¤ó¤Ç¡¢ÃË¤¬Æ´¤ì¤ë¡Ô´Á¡Õ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡ÚÁê»×Áê°¦¡Û¤Î´Ø·¸¤Ë¡£¡ÖÇ¦¼Ô¤ÏÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ëÊ¸²½¡£³¤³°¤Î¿Í¤¬¸«¤Æ¤â¡Ø¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¡ª¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ê¡ª¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡¢Èþ¤·¤¤¤Ê¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀ¤³¦¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÀë¸À¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
