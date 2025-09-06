「今日好き」おひなさま（長浜広奈）「TGC」初出演 バブーシュカ取り入れた今旬スタイルで魅力全開【TGC2025A/W】
【モデルプレス＝2025/09/06】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショーの新シーズン「今日、好きになりました。夏休み編2025」に出演している“おひなさま”こと長浜広奈が6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」」（以下、「TGC 2025 A/W」 ※ABEMAで独占無料生中継）に出演した。
https://twitter.com/modelpress/status/1964291156487053725
前結びのリボンがキュートなスウェットに、ドットのティアードスカートを合わせたスタイリングで登場した「TGC」初出演の長浜。頭にはバブーシュカ、そしてワイヤーフレームのだてメガネ、チェックのネクタイを合わせ、小物使いも光るコーディネートを見せていた。また、ランウェイトップではメガネを外し、クールな表情で魅了していた。
長浜は「今日、好きになりました。」シリーズの「マクタン編」「ハロン編」と連続で継続したが、どちらの旅でもカップル成立とはならなかったものの、はっきりとした人形のようなビジュアルや大胆で自由奔放な発言は視聴者の心をつかんで話題を集めている。
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
◆長浜広奈、バブーシュカ取り入れた魅力全開コーデ披露
◆「TGC 2025 A/W」テーマは「BEYOND TOGETHER」
